Декабрь, 09 в 22:52

Британский премьер-министр Риши Сунак пообещал президенту Владимиру Зеленскому в ближайшие недели передать новые системы противовоздушной обороны.

Об этом стало известно по результатам разговора двух лидеров, сообщение о чем распространили Telegram-канал президента Украины и канцелярия британского премьера.

— Говоря о последних поставках летальной помощи из Великобритании, премьер-министр (Риши Сунак. — Ред.) заявил, что в ближайшие недели (в Украину. — Ред.) прибудут еще больше зенитных орудий и ракет противовоздушной обороны малой дальности, — говорится в сообщении канцелярии главы правительства Британии.

Кроме того, в течение следующих недель ожидается еще один разговор между Сунаком и Зеленским, добавили в ведомстве британского лидера.

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В свою очередь, Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании имплементацию “формулы мира”.

— Поддерживаю регулярный диалог с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Сегодня обсудили реализацию нашей формулы мира, сотрудничество относительно оборонных возможностей и энергетической стабильности Украины, – говорится в сообщении президента.

Зеленский также отметил, что собеседники согласовали позиции перед онлайн-саммитом стран G7.

Напомним, британский премьер Риши Сунак был с визитом в Украине 19 ноября, во время чего пообещал усилить украинское ПВО 125 зенитными орудиями. Кроме того, в ноябре Сунак обещал передать Украине дополнительные 1000 ракет класса земля-воздух.

Источники: UK Goverment, Zelenskiy