Із прапором, який окупанти втоптували в землю: до Києва прибув перший потяг із Херсону
20 листопада до Києва прибув перший потяг із Херсону.
Як передає з місця події журналістка Фактів ICTV Ольга Читайло, поїздом приїхали близько півсотні пасажирів, які досі не могли вибратися з міста.
Одна з пасажирок Ганна Зарудня каже, що про відправлення рейсу дізналася напередодні.
Відразу після цього приїхала на вокзал і попросила зарахувати до списку пасажирів.
До столиці зі звільненого Херсону жінка приїхала з прапором України, який російські окупанти втоптували в землю.
Після того, як Ганні Зарудній принесли український стяг із російських позицій, вона його відіпрала й забрала з собою в евакуацію.
Зауважимо, що херсонський рейс відтепер буде регулярним.
Із Києва потяг відправлятиметься по парних числах, із Херсона – по непарних.
Перший потяг зі столиці до звільненого від окупантів Херсону вирушив 18 листопада о 22:14, а прибув туди о 09:00 19 листопада.
До Херсону 18 листопада поїхали майже дві сотні людей, які придбали благодійні Квитки до перемоги.
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