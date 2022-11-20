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20 листопада до Києва прибув перший потяг із Херсону.

Із прапором, який окупанти втоптували в землю: до Києва прибув перший потяг із Херсону / 4 фотографии

Як передає з місця події журналістка Фактів ICTV Ольга Читайло, поїздом приїхали близько півсотні пасажирів, які досі не могли вибратися з міста.

Одна з пасажирок Ганна Зарудня каже, що про відправлення рейсу дізналася напередодні.

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Відразу після цього приїхала на вокзал і попросила зарахувати до списку пасажирів.

До столиці зі звільненого Херсону жінка приїхала з прапором України, який російські окупанти втоптували в землю.

Після того, як Ганні Зарудній принесли український стяг із російських позицій, вона його відіпрала й забрала з собою в евакуацію.

Зауважимо, що херсонський рейс відтепер буде регулярним.

Із Києва потяг відправлятиметься по парних числах, із Херсона – по непарних.

Перший потяг зі столиці до звільненого від окупантів Херсону вирушив 18 листопада о 22:14, а прибув туди о 09:00 19 листопада.

До Херсону 18 листопада поїхали майже дві сотні людей, які придбали благодійні Квитки до перемоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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