Грудень, 14 в 14:29

Нова хвиля мобілізації в Україні залежатиме від ситуації на фронті. Наразі її важко спрогнозувати.

Про це повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр в етері програми Нічна варта.

За її словами, у ЗСУ є потреба у відновленні втрат та ротації.

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– Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення. Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни, – сказала заступниця.

Окрім того, вона зазначила, що після Нового року про це говоритимуть публічно.

24 лютого через повномасштабне вторнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський підписав закон про проведення загальної мобілізації, 3 березня Верховна Рада затвердила указ глави держави. Відтоді його кілька разів продовжували.

16 листопада Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року.

Джерело: ТСН