Грудень, 15 в 16:19

Російські окупанти продають металобрухт з тимчасово окупованого Маріуполя (Донецька область). Це найбільш цінне, що залишилося в зруйнованому військами РФ місті.

Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв’ю Радіо НВ.

За його словами, для російських загарбників металобрухт з Маріуполя став “золотою жилою”.

Зараз дивляться

– Якщо порівнювати, що в Маріуполі найціннішого з ресурсу залишилося, що треба росіянам і на чому вони заробляють найбільше, це саме металобрухт. Його просто багато. Уявіть собі комбінат Ілліча — це десятки гектарів металобрухту. Просто різного. Завод Азовмаш… Там півсвіту можна забезпечити металобрухтом, який буде вкрадено з Маріуполя, – зазначив Андрющенко.

За його даними, окупанти планують переплавляти металобрухт на якісь металеві злитки, щоб спростити їх транспортування.

– Металобрухт в РФ не під санкціями. Тобто металопрокатом вони торгувати не можуть, а металобрухтом — можуть. А попит в металургії на металобрухт на сьогодні навіть вищий за руду… Тобто їм навіть нічого не треба, ні вугілля те донбаське. Є зерно, є металобрухт — все, золото, – пояснив Андрющенко.

Він уточнив, що функцію “кришування” краденого металу в Маріуполі зараз виконують “кадирівці”ю

Андрющенко також поінформував, як донедавна відбувався вивіз металу з Маріуполя. За його словами, біля окупованої Керчі стояли баржі з кранами в умовно нейтральних водах. Туди заходили російські судна, з них продукцію переміщували на більше вантажне судно, яке прямувало, наприклад, до Сирії під геть інший прапором. Таким чином РФ обходила санкції.

– Принаймні поки було судоходство, це виглядало таким чином. Планувався вивіз металу, і тестові партії виїхали… Наскільки зараз це ускладнилося, важко сказати. Але до цієї фази війни це працювало саме так, – підсумував Андрющенко.

На початку листопада повідомлялося, що російські окупанти вивозили український врожай з усіх зерносховищ та елеваторів Маріупольського району. Вкрадене зерно загарбники везли через Маріуполь у бік Ростова-на-Дону.