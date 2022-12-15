Декабрь, 15 в 16:19

Российские оккупанты продают металлолом из временно оккупированного Мариуполя (Донецкая область). Это наиболее ценное, что осталось в разрушенном войсками РФ городе.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в интервью Радио НВ.

По его словам, для российских захватчиков металлолом из Мариуполя стал “золотой жилой”.

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– Если сравнивать, что в Мариуполе самого ценного из ресурса осталось, что нужно россиянам и на чем они зарабатывают больше всего, это именно металлолом. Его просто много. Представьте себе комбинат Ильича – это десятки гектаров металлолома. Просто разного. Завод Азовмаш… Там полмира можно обеспечить металлоломом, который будет украден из Мариуполя, — отметил Андрющенко.

По его данным, оккупанты планируют переплавлять металлолом на какие-то металлические слитки, чтобы упростить их транспортировку.

– Металлолом в РФ не под санкциями. То есть металлопрокатом они торговать не могут, а металлоломом могут. А спрос в металлургии на металлолом на сегодняшний день даже выше руды… То есть им даже ничего не нужно, ни уголь тот донбасский. Есть зерно, есть металлолом – все, золото, — объяснил Андрющенко.

Он уточнил, что функцию “крышивания” краденого металла в Мариуполе сейчас выполняют “кадыровцы”.

Андрющенко также проинформировал, как до недавнего времени происходил вывоз металла из Мариуполя. По его словам, возле оккупированной Керчи стояли баржи с кранами в условно нейтральных водах. Туда заходили российские суда, с них продукцию перемещали на большее грузовое судно, следовавшее, например, в Сирию под другим флагом. Таким образом РФ обходила санкции. – По крайней мере, пока было судоходство, это выглядело таким образом. Планировался вывоз металла, и тестовые партии уехали… Насколько сейчас это усложнилось, трудно сказать. Но до этой фазы войны это работало именно так, — подытожил Андрющенко.

В начале ноября сообщалось, что российские оккупанты вывозили украинский урожай из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района. Украденное зерно захватчики везли через Мариуполь в сторону Ростова-на-Дону.