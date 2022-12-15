Грудень, 15 в 20:58

В Україні на електростанціях планують встановити спеціальні камери та звукові датчики, здатні виявляти ворожі ракети та дрони. Це, зокрема, стосується Київщини.

Відповідну заяву зробив в інтерв’ю одному з видань начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

– Працюємо над встановленням спеціальних камер і звукових датчиків, які захищатимуть електростанції. Вони на визначеній дистанції виявлятимуть об’єкти на кшталт дрона чи ракети й сповіщатимуть про них сили ППО, – зазначив Нєбитов, додавши, що це нова ініціатива.

Він також поінформував про посилення заходів безпеки на Чорнобильській атомній електростанції. У зоні АЕС встановили сучасні засоби відеоспостереження, яких немає в інших куточках України.

Зараз дивляться

– Ми бачимо й фіксуємо ситуацію навіть уночі, спостерігаємо всі пересування у прикордонні до масштабу людини, яка не залишиться непоміченою на значній дистанції, – пояснив Нєбитов.

За його словами, захистом кордону з Білоруссю та прикордонної зони займаються не лише поліцейські, а й військовослужбовці, розвідники та співробітники ДСНС.

А в громадських місцях на Київщині планують встановити камери відеоспостереження з технологією розпізнавання обличчя. Вартість проєкту становить 77 млн грн.

Днями президент Володимир Зеленський поінформував, що Україні потрібні кошти в розмірі щонайменше €1,5 млрд для поверхневого відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених під час ракетних атак РФ.