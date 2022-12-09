Грудень, 09 в 10:43

Росія поновила атаки на територію України, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed (Шахед). Це може свідчити про те, що агресор отримав нову партію цих безпілотників з Ірану.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

У відомстві звертають увагу на те, що вперше за останні три тижні з’явилися повідомлення про атаки іранських БПЛА на об’єкти в Україні.

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– Ці події ще слід перевірити, але цілком імовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас із кількох сотень Shahed-131 та Shahed-136 і тепер отримала поповнення запасів, – наголошується в повідомленні.

У розвідці нагадали, що в ніч проти 7 грудня українські військові збили 17 ворожих безпілотників, з них – 14 Shahed-136. Українські офіційні особи повідомили про використання наданих Іраном БПЛА по Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У розвідці уточнили, що останнє повідомлення про збиття іранських Shahed-136 в Україні надійшло 17 листопада.

– Якщо інформація підтвердиться, то цілком можливо, що РФ поновила атаки за допомогою нещодавно поставлених БПЛА, – сказано в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 December 2022 Find out more about the UK government’s response:

https://t.co/8lSxWhSXeO ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/C9RUY80d8v — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 9, 2022

Як відомо, українські військові протягом кількох тижнів не фіксували застосування окупантами іранських дронів під час атак. У Повітряних силах ЗСУ припускали, що перша партія безпілотників у РФ закінчилася, з чим і пов’язане їх зникнення.

На початку грудня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) поінформували, що до Ірану поїхав заступник міністра оборони РФ: ймовірно, за новими дронами.

І в ніч на 7 грудня Росія знову атакувала територію України іранськими безпілотниками Shahed.