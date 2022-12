Росія поновила атаки на територію України, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed (Шахед). Це може свідчити про те, що агресор отримав нову партію цих безпілотників з Ірану.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

У відомстві звертають увагу на те, що вперше за останні три тижні з’явилися повідомлення про атаки іранських БПЛА на об’єкти в Україні.

У розвідці нагадали, що в ніч проти 7 грудня українські військові збили 17 ворожих безпілотників, з них – 14 Shahed-136. Українські офіційні особи повідомили про використання наданих Іраном БПЛА по Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У розвідці уточнили, що останнє повідомлення про збиття іранських Shahed-136 в Україні надійшло 17 листопада.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 December 2022

Find out more about the UK government’s response:

https://t.co/8lSxWhSXeO

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/C9RUY80d8v

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 9, 2022