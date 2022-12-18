Грудень, 17 в 22:31

США відмовляли Україну від ліквідації начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, коли той приїжджав на окуповані Росією території.

Про це пише The New York Times із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

За даними газети, російські генерали почали приїжджати на фронт для підтримки бойового духу російських окупантів, який почав падати після серії поразок.

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Нарешті, наприкінці квітня начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов таємно планував поїхати на лінію фронта.

Американські офіційні особи заявили, що вони дізналися про це, але приховували інформацію від українців, побоюючись, що ті завдадуть удару. Вбивство генерала Герасимова могло б різко загострити конфлікт, сказали NYT офіційні американські особи. І хоча американці були віддані справі допомоги Україні, вони не хотіли розпалювати війну між Сполученими Штатами і Росією, пише газета.

Втім Україна все одно дізналась про плани російського генерала, поставивши американців у скрутне становище. Після консультацій з Білим домом, високопоставлені американські чиновники звернулися до українців з проханням відкликати атаку.

– Ми сказали їм не робити цього. Ми говорили: “Гей, це вже занадто”, – сказав високопоставлений американський чиновник.

Але, як пише видання, повідомлення надійшло занадто пізно. Українські військові повідомили американцям, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала.

В результаті тієї атаки були вбиті десятки росіян, повідомили офіційні особи, втім генерал Герасимов не був серед них.

Після цього російські військові керівники скоротили свої візити на фронт, пише видання.

Нагадаємо, наприкінці квітня українські посадовці та журналісти повідомляли, що до окупованого на той момент Ізюма прибув начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, аби особисто здійснити командування російськими окупаційними військами.

За даними низки українських експосадовців, тоді українські захисники завдали удар по польовому штабу командування російських військ під Ізюмом, коли там перебував генерал Герасимов. Тоді повідомлялось, що начальник російського Генштабу нібито дістав серйозне поранення.

Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович тоді повідомляв, що навряд Герасимов отримав поранення.