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Факты / Україна

Расставляют “зубы дракона”: в Мелитополе оккупанты начали готовиться к уличным боям

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Расставляют “зубы дракона”: в Мелитополе оккупанты начали готовиться к уличным боям

В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области уже второй день оккупанты расставляют бетонные конусы.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

— Оккупанты, к чему-то готовитесь? Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах “жареного”, что уже готовятся к уличным боям, — написал городской голова и добавил ссылку на видео “бавовны” в городе за 10 декабря.

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Он отметил, что российские военные возводят “зубы дракона” ближе к гражданским — среди центральных улиц и жилых кварталов.

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– Но опыт других деоккупированных городов Украины подсказывает рашистам – их бетонные лего им не помогут. Скорее, помешают самим оккупантам убегать быстрее с украинской земли, — сообщил Федоров.

Фото: Иван Федоров

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