Расставляют “зубы дракона”: в Мелитополе оккупанты начали готовиться к уличным боям
В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области уже второй день оккупанты расставляют бетонные конусы.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
— Оккупанты, к чему-то готовитесь? Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах “жареного”, что уже готовятся к уличным боям, — написал городской голова и добавил ссылку на видео “бавовны” в городе за 10 декабря.
Он отметил, что российские военные возводят “зубы дракона” ближе к гражданским — среди центральных улиц и жилых кварталов.
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– Но опыт других деоккупированных городов Украины подсказывает рашистам – их бетонные лего им не помогут. Скорее, помешают самим оккупантам убегать быстрее с украинской земли, — сообщил Федоров.
Фото: Иван Федоров