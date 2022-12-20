Грудень, 20 в 20:23

Енергосистемі України доводиться поратись з наслідками чергового ракетного обстрілу, який Росія влаштувала напередодні. Через завдані удари частина українських областей тимчасово скасувала стабілізаційні графіки відключення світла.

Так, наприклад, у Києві були скасовані планові графіки, а сама столиця повернулась до екстрених вимкнень світла. Зокрема, екстрені знеструмлення тривають у Київській, Дніпропетровській та інших областях, коли ж у Запорізькій області та частині Херсонської області діють аварійні знеструмлення.

Втім стабілізаційні графіки все ще працюють в низці регіонів України, тому обленерго оприлюднили розклад на наступну добу. Дізнатись про ситуацію зі світлом дозволяє обленерго Харківської, Львівської, Вінницької, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, Миколаївської Вінницької та Чернівецької областей.

Зараз дивляться

Де та коли не буде світла 21 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

У Харківобленерго й далі діють графіки відключення електроенергії.

Планові вимкнення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути свою чергу на сайті Харківобленерго, можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Форма діє лише для планових відключень, попередили в обленерго.

Одеська область

Компанія ДТЕК Одеські електромережі 19 грудня запровадила стабілізаційні графіки на території області.

Для того, щоб ознайомитись з графіками, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Львівська область

Обленерго Львівщини продовжує дотримуватись запроваджених раніше графіків.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго оновила черги в графіках вимкнень світла, які починають діяти з 21 грудня.

Оновлені черги планових відключень можна подивитись за посиланням.

Дізнатись відповідність між чергою, що буде знеструмлена, та адресою, де планується вимкнення світла, можна за цим посиланням.

Перегляд планових та аварійних відключень в особистому кабінеті та на сайті.

Чернігівська область

У Чернігівобленерго дотримуються графіків відключень електроенергії “три через шість”.

Область поділена на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Закарпатська область

Обленерго Закарпаття дотримується погодинних вимкнень електроенергії, що діють згідно з графіками.

Втім фактичні години включення/відключення можуть бути змінені у разі:

недотримання доведених граничних величин споживання електричної енергії споживачами області;

під час повітряної тривоги на території Закарпаття;

у разі відсутності зв’язку для дистанційного включення/відключення електроенергії, в результаті чого потрібен час для доїзду аварійних бригад до підстанцій;

на час, необхідний для проведення перемикань по зміні черг.

На 21 грудня прогнозовані години для трьох черг та однією додаткової черги можна дізнатись за цим посиланням.

Полтавська область

Графіки Полтаваобленерго стосуватимуться двох черг споживачів електроенергії.

Вимкнення будуть відбуватись в основній черзі, а також у другій, додатковій черзі, яка у графіку позначена у дужках.

Ознайомитися з графіками в Полтавській області можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Для Хмельницької області триває розподілення електроенергії між чотирма чергами, що поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Дізнатись адресу в графіку погодинних відключень світла можна за посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго на 21 грудня діють відповідно плану, встановленого 19 грудня.

Подача електроенергії розподілена, як і раніше, між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

У Кіровоградобленерго триває робота графіків погодинних відключень світла, але в регіоні можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

Сумиобленерго дотримується стабілізаційних вимкнень світла у місті Суми та області.

Планові відключення електроенергії передбачають три черги, а кількість годин із заживленими електроенергією будівлями залежить від температури навколишнього середовища.

Детальніше ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Черкаська область

У зв’язку з російською атакою по інфраструктурі України Черкасиобленерго перейшли до “зеленого” графіку вимкнень світла, що передбачає для споживачів електроенергії чотири години зі світлом через дві години без світла.

За актуальною інформацією обленерго, споживачі електроенергії розбиті на три черги.

Співвіднести свою адресу з графіком знеструмлень можна за цим посиланням.

Водночас в Уманському району з 18 грудня тривають продовжують діяти жовті графіки погодинних відключень, оскільки цей район заживлений від іншого джерела генерації.

Уточнити інформацію щодо зазначеного району можна за цим посиланням.

Миколаївська область

У Миколаєві та області дотримуються графіків відключень світла, опублікованих очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Планові вимкнення електроенергії передбачає три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 годин.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

На Буковині дотримуються стабілізаційних відключень, запроваджених Чернівціобленерго.

Споживачі розподілені по 18 групах. Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Рівненська область

Внаслідок пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в енергосистемі України та Рівненської області зберігається дефіцит потужності.

Втім Рівнеобленерго розробило графіки стабілізаційних відключень, згідно з доведеними величинами потужності.

В обленерго застерігають, що у випадку зростання навантаження на мережі та необхідністю обмежити потужність, за командою диспетчера Укренерго про екстрене зниження потужності, можуть застосовуватися додаткові обмеження електропостачання.

Крім того, у випадку значного перевантаження мереж можливі аварійні відключення поза графіком. Стабілізаційні графіки не застосовуються до об’єктів критичної інфраструктури й споруд, які заживлені від тих самих мереж, що й ці об’єкти.

Дізнатись графіки вимкнень світла для Рівненської області можна за цим посиланням, коли ж графіки для міста Рівне можна подивитись за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Івано-Франківська, Волинська та Житомирська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 21 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Прикарпаттяобленерго, Волиньобленерго та Житомиробленерго.