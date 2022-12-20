Грудень, 20 в 12:32

Кабінет міністрів затвердив порядок організації та роботи Пунктів незламності. Постанова передбачає приблизний перелік їх комплектації.

У документі уряд визначає два види пунктів незламності:

1) стаціонарний – розміщений у приміщенні будівлі (споруди);

2) мобільний – розгортається на базі намету або транспортного засобу.

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Їхню кількість визначають самостійно центральні та місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування відповідно до потреб населення.

Зазначено, що пункти функціонують у цілодобовому режимі або за визначеним графіком.

Примірний перелік комплектації Пунктів незламності:

1. Засоби автономної генерації електроенергії:

генератори з комплектами кабелів відповідної потужності для функціонування Пункту незламності;

мережеві подовжувачі у кількості, достатній для одночасного заряджання щонайменше 50 мобільних пристроїв;

запаси паливно-мастильних матеріалів.

2. Засоби освітлення:

вуличні світлові прилади для освітлення майданчика чи території перед Пунктом незламності;

комплекти освітлення приміщень Пункту незламності у кількості, достатній для його належної роботи.

3. Засоби автономного опалення (твердопаливні котли (печі, булер’яни), теплові пушки, конвектори, обігрівачі тощо).

4. Технічні засоби доступу до Інтернету за допомогою підключення до місцевих операторів електронних комунікацій через термінали супутникового зв’язку Starlink (іншого виду супутникового зв’язку) або інші засоби зв’язку.

5. Аптечки в кількості, достатній для надання домедичної допомоги.

6. Інформаційні та роздаткові матеріали:

інструкції для населення щодо порядку дій у разі повітряної тривоги та порушення роботи систем життєзабезпечення з урахуванням всіх можливих ризиків;

покажчики з адресами розміщення найближчих укриттів, мережевих магазинів, автозаправних станцій, банківських установ, закладів громадського харчування, які працюють на альтернативному живленні тощо.

7. Засоби зв’язку (стаціонарна або мобільна рація, фіксований зв’язок) для виклику екстрених служб.

8. Засоби пожежогасіння відповідно до вимог пожежної безпеки.

9. Засоби для санітарної обробки приміщень пункту незламності.

10. Інша матеріально-ресурсна база:

меблі у кількості, достатній для забезпечення проєктної кількості відвідувачів, куточок матері та дитини;

запаси питної та технічної води, засоби для приготування гарячих напоїв;

продукти харчування та комплекти одноразового посуду;

засоби особистої гігієни;

стаціонарні туалети (за наявності) або автономні біотуалети.

Зазначено, що розгортання та функціонування Пунктів незламності організовується міністерствами, центральними органами виконавчої влади, обласними, держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання державної та приватної форми власності.

Джерело: постанова Кабміну

Фото: Кирило Тимошенко