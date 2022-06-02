Червень, 02 в 19:16

Повномасштабна війна в Україні внесла певні зміни до правового регулювання трудових відносин. Торкнулися ці зміни і відпусток.

Як надається відпустка без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як законодавством передбачена відпустка без збереження ЗП

Відпустка без збереження заробітної плати – це певна кількість неоплачуваних календарних днів, під час яких працівник вільний від виконання своєї роботи.

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Законом України Про відпустки передбачено два види такої відпустки:

відпустка, яка надається працівникам в обов’язковому порядку;

відпустка, що надається за згодою сторін (роботодавця і працівника).

– Стаття 25 Закону України Про відпустки містить вичерпний перелік випадків, у яких встановлюється обов’язковість надання відпустки без збереження заробітної плати, – зазначає фахівець Ковельського бюро правової допомоги Анна Капітан.

Капітан додає, законом встановлено досить широкий перелік підстав надання таких відпусток, а також їх тривалість:

соціальні відпустки без збереження зарплатні – ті, що надаються пільговим категоріям населення (особам з інвалідністю, пенсіонерам, ветеранам праці, учасникам війни, членам сімей загиблих ветеранів війни, членам сімей загиблих);

без збереження зарплатні – ті, що надаються пільговим категоріям населення (особам з інвалідністю, пенсіонерам, ветеранам праці, учасникам війни, членам сімей загиблих ветеранів війни, членам сімей загиблих); відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку з навчанням ;

; відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку із здійсненням трудової діяльності ;

; відпустки без збереження заробітної плати для завершення санаторно-курортного лікування.

Тож, законом України все-таки передбачена відпустка без збереження зарплатні, проте лише за згодою сторін.

Протягом дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження ЗП без обмеження строку – 15 календарних днів на рік.

Як надається відпустка без збереження ЗП

Важливо, що у роз’ясненні Міністерства економіки України щодо трудових відносин на період воєнного часу вказано, що законодавством про працю не передбачено надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця.

Тобто, відпустка такого типу може бути надана лише за бажанням працівника. Відпустка без збереження ЗП – це є право, а не обов’язок працівника.

Проте для одержання такої відпустки одного тільки бажання працівника замало — обов’язковою умовою є згода сторін. У заяві на ім’я роботодавця працівник має вказати сімейні обставини чи інші вагомі причини.

Таким чином, роботодавець не може надати відпустку без збереження заробітної плати за своїм бажанням.

Також варто розуміти, що під час воєнного стану роботодавець може відмовити вам у наданні будь-якої відпустки, якщо ви працюєте в установах критичної інфраструктури.

– Однак, якщо працівник не залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець не може йому відмовити у наданні відпустки, передбаченої статтею 25 Закону України Про відпустки, – зазначає Анна Капітан.

Як взяти відпустку без збереження ЗП

Щоб взяти відпускні без збереження заробітної плати, вам необхідно написати відповідну заяву. Проте подання заяви працівника про надання відпустки недостатньо.

Роботодавець повинен видати наказ про надання відпустки та ознайомити із ним свого працівника.

Фахівець Ковельського бюро правової допомоги також наголошує, що роботодавець має право звільнити вас, коли ви перебуваєте у відпустці такого типу.