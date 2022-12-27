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Факти / Україна

Окупанти готували масований удар по Україні, але їм не пощастило на авіабазі в Енгельсі – Арестович

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Окупанти готували масований удар по Україні, але їм не пощастило на авіабазі в Енгельсі – Арестович
Фото: Getty Images

У понеділок, 26 грудня, російські окупанти планували завдати нового масованого удару по території України.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у програмі Фейгін Live, коментуючи вибухи на російському аеродромі Енгельс-2.

– Чомусь вкотре не пощастило авіабазі в Енгельсі. 10 літачків відлетіло ховатися на інші авіабази від гріха подалі. Тож, і не відбувся удар. Але він був готовий сьогодні, – сказав він.

Зазначимо, що в ніч на 26 грудня на військовому аеродромі у російському Енгельсі пролунав потужний вибух.

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Аеродром атакували ударні дрони, в результаті удару суттєво пошкоджено щонайменше два стратегічні бомбардувальники.

За попередньою інформацією, решту літаків окупанти перекинули на аеродром Українка в Амурській області.

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