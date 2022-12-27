Декабрь, 27 в 0:30

В понедельник, 26 декабря, российские оккупанты планировали нанести новый массированный удар по территории Украины.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Фейгин Live, комментируя взрывы на российском аэродроме Энгельс-2.

— Почему-то в который раз не повезло авиабазе в Энгельсе. 10 самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы от греха подальше. Поэтому и не произошел удар. Но он был готов сегодня, – сказал он.

Отметим, что в ночь на 26 декабря на военном аэродроме в российском Энгельсе раздался мощный взрыв.

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Аэродром атаковали ударные дроны, в результате удара существенно повреждены по меньшей мере два стратегических бомбардировщика.

По предварительной информации, остальные самолеты оккупанты перебросили на аэродром Украинка Амурской области.