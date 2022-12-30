Байден підписав бюджет США на 2023 рік: допомога Україні складе $45 мільярдів
Президент США Джо Байден підписав бюджет на 2023 рік, де передбачена допомога Україні в розмірі $45 млрд.
В повідомленні Білого дому зазначається, що законом передбачені асигнування на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2023 року, і для надання екстреної допомоги у зв’язку з ситуацією в Україні та для інших цілей.
Джо Байден також оголосив про підписання бюджету у Twitter.
– Він інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA – і надає вирішальну допомогу Україні, – йдеться у повідомленні.
Джерело: whitehouse.gov, President Biden
Today, I signed the bipartisan omnibus bill, ending a year of historic progress.— President Biden (@POTUS) December 29, 2022
It'll invest in medical research, safety, veteran health care, disaster recovery, VAWA funding – and gets crucial assistance to Ukraine.
Looking forward to more in 2023. pic.twitter.com/KTI1R9qMij