Байден підписав бюджет США на 2023 рік: допомога Україні складе $45 мільярдів

Грудень, 30 в 6:51

Президент США Джо Байден підписав бюджет на 2023 рік, де передбачена допомога Україні в розмірі $45 млрд.

В повідомленні Білого дому зазначається, що законом передбачені асигнування на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2023 року, і для надання екстреної допомоги у зв’язку з ситуацією в Україні та для інших цілей.

Джо Байден також оголосив про підписання бюджету у Twitter.

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– Він інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA – і надає вирішальну допомогу Україні, – йдеться у повідомленні.

Джерело: whitehouse.gov, President Biden