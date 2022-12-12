Грудень, 12 в 10:00

На сьогодні Росії все важче поповнювати запас ракет для завдання ударів по енергосистемі України. І було б добре, якби ми мали більшу щільність сучасних західних ЗРК для відпрацювання по ворожих ракетах.

Про це в коментарі Фактам ICTV заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Помітно, що РФ потрібно від одного до двох тижнів, щоб зібрати певну кількість ракет. Максимально вони можуть виготовити не більше 100 ракет.

Зараз дивляться

Зараз Росія використовує радянські Х-55, Х-555, яких ще багато залишилося на складах із радянських часів. А також Х-101, які російська промисловість і досі в невеликій кількості виготовляє.

За словами Олександра Мусієнка, у росіян нині дуже помітні проблеми після вибухів на аеродромах в Енгельсі та Дягілєво. Тепер стратегічна авіація, літаки сімейства Ту, перебувають поблизу Мурманська.

А це означає, що Збройним силам РФ тепер складніше готуватися до ракетних атак.

– Тому що потрібно буде звозити ракети туди. Там треба готуватися, там має бути інженерний персонал. А раніше все було зав’язано на Енгельсі. І тепер питання: чи будуть літаки летіти з-під Мурманська до Каспійського моря і звідти пускати ракети, чи будуть вигадувати іншу траєкторію? – заявив військовий експерт.

На його думку, російські літаки все ж таки летітимуть до Каспію, бо там перекритий повітряний простір.

– Якби вдавалося завдавати більше ударів по російських авіабазах та аеродромах, звідки пускають ракети по Україні, то у росіян були б значні проблеми з організацією тих обстрілів, – вважає військовий експерт.

Водночас Олександр Мусієнко наголошує, що робота нашої протиповітряної оборони все краща. Наприклад, 10 жовтня наша ППО вдало збила близько 55% ворожих ракет. А станом на 5 грудня вдалося збити 85% ракет.

– На жаль, на сьогодні ми не можемо збивати 100% ракет. Нам треба більше засобів ППО. З цим ми постійно звертаємося до Заходу і підкреслюємо, що нам потрібно рятувати наших громадян, наші міста та нашу інфраструктуру, – підкреслив Олександр Мусієнко.

За його словами, щільність системи ППО має бути більшою.

– Ми отримали кілька систем IRIS-T, NASAMS, Aspide, Hawk. Завдяки їм десь на 25-30% вдалося наростити кількість збитих ракет. Чим більше ми матимемо таких ракет, тим швидше дійдемо до 100%, – заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Після певної паузи почали з’являтися іранські дрони Shahed-136 – за попередні дні РФ випустила близько 30 одиниць. Олександр Мусієнко вважає, що російські та іранські інструктори працюють разом, щоб модернізувати та пристосувати дрони-камікадзе до нинішніх погодних умов та зробити їх непомітними для засобів протиповітряної оборони.

Попри те, що нам вдається збивати значну більшість цих безпілотників, все ж є ураження нашої енергосистеми, наприклад, в Одесі. Найкраще буде, якщо весь цивілізований світ об’єднається для того, щоб протидіяти такій російсько-іранській співпраці.

Чому саме на Одещину прилітають Shahed-136? Олександр Мусієнко пояснює це тим, що росіянам їх легше запускати з окупованого Криму. Над морем на низькій висоті їх набагато важче помітити, не бачать радари, вночі взагалі не видно.

Вдень Shahed-136 видно візуально, і його можна збити із зенітки чи навіть великокаліберного кулемета.

Варто зауважити, що статистика збитих Shahed-136 доволі висока – понад 80%.

– Але, на жаль, не 100%. І приклад Одещини, де все ж є прильоти, тому підтвердження, – наголосив Олександр Мусієнко.

Збройні сили України нещодавно прийняли на озброєння систему управління та контролю бойовими діями Дзвін-АС. На думку військового експерта Олександра Мусієнка, такі системи дуже добре координують діяльність підрозділів. Ті системи, які вже використовуються Україною, непогано себе показали.

За допомогою таких систем координується вогонь артилерії з безпілотників.

– Такі розробки є важливими і є певною перевагою над ворогом, – підсумував експерт.

У підсумку можна сказати, що над відбиттям кожної масованої ракетної атаки працює усе наше військо, адже ППО – це таке собі збірне поняття.

Система ППО України охоплює розрахунки ЗРК Повітряних сил (радянські Буки, С-300, сучасні західні MIM-23 Hawk, NASAMS, IRIS-T), підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ (ЗРК малої дальності Оса-АКМ та Стріла-10). Крім того, це мобільні групи з німецькими зенітними танками Gepard, британськими комплексами Stormer HMV та ЗРК Stinger DMS, які ми отримали від Литви.

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу України 10 та 11 жовтня військовий ЗСУ із зенітно-ракетної бригади імені Пилипа Орлика збив чотири крилаті ракети. Зробив він це з переносного зенітного ракетного комплексу Ігла.

Фото: kongsberg