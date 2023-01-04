Прогнози втішні. У Yasno пояснили, яка ситуація з електропостачанням у Києві та чого чекати надалі

Січень, 03 в 22:50

У Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому світло у столиці буде за графіками, аварійні відключення поки що не передбачаються.

Про це заявив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

– Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень. Але зараз усі повертаються. І щоб не нашкодити системі, колеги повинні стежити за потужністю, що ми споживаємо, – каже він.

Коваленко зазначив, що “поки що прогнози втішні, а на Київ подаються значні обсяги електроенергії”.

Зараз дивляться

– Тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути. Інших відключень поки що не планується. Звісно, якщо не буде нових атак, – зазначив гендиректор Yasno.

При цьому Коваленко попередив, що високою залишається ймовірність локальних аварійних відключень. Він закликав містян після включення світла не користуватися всіма енергоємними приладами одночасно, аби не викликати перевантаження обладнання.