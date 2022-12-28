Путін скасував другу поїздку за тиждень, піджививши чутки про проблеми зі здоров’ям

Грудень, 28 в 21:10

Російський диктатор Володимир Путін скасував свій другий офіційний візит за тиждень, що підігріло нові припущення про його незадовільний стан здоров’я. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Намісник Кремля відмовився від візиту до Пскова, де мав відвідати завод Титан-Полімер і зустрітися з місцевим губернатором Михайлом Ведерніковим. Поїздку скасували нібито через нельотні умови.

Водночас, як повідомляє російське Агентство.Новости, адміністрація міста вдень звітувала про хорошу погоду, а переважна більшість літаків вилетіли у Псков з Санкт-Петербурга, де, за офіційними даними, перебуває Путін.

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Минулого тижня диктатор в останню мить скасував візит у Нижній Тагіл, де розташований Уралвагонзавод, і поїхав до Тули, яку очолює його ексохоронець Олексій Дюмін.

The Sun зазначає, що через кілька днів після цього, на Різдво, у Москві помер спецпредставник Уралвагонзаводу та колишній головнокомандувач сухопутними військами РФ, генерал Олексій Маслов.

Цього року Путін також скасував традиційну пресконференцію наприкінці року, звернення до російського парламенту та новорічний хокейний матч. Таблоїд пише, що все це лише підживлює припущення щодо його здоров’я.

Відеокадри, на яких Путін смикається, невпевнено стоїть на ногах, а іноді задихається, його почорніла рука – були предметом спекуляцій щодо його стану здоров’я. Були припущення, що у нього рак шлунка або хвороби Паркінсона.

Водночас у липні директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що на той момент не було жодних розвідувальних даних про те, що Путін має проблеми зі здоров’ям.