У Горлівці почали роздавати “повістки” жінкам
У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області роздають “повістки” жінкам.
Про це повідомляє Стратком ЗСУ.
– Винищення жителів бананових республік перейшло на новий рівень. В окупованій Горлівці почали роздавати повістки вже жінкам, – йдеться у повідомленні.
Жінок намагаються примусово “мобілізувати”, бо на забій кинули більшість присутніх у місті чоловіків.
– Оскільки значну частину чоловіків уже кинули на фронт, повістки тепер почали видавати і жінкам.
У ній було сказано, що жінка, якій надали звання рядового, мала 19 грудня прибути за повісткою до палацу культури Кочегарка. За неявку пригрозили відповідальністю, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ГУР Міноборони повідомляло, що у Горлівці окупанти кинули до лав загарбників майже всі чоловіків.
Джерело: Страком ЗСУ
Фото: ГУР