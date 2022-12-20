Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Горлівці почали роздавати “повістки” жінкам

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Горлівка

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області роздають “повістки” жінкам.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

– Винищення жителів бананових республік перейшло на новий рівень. В окупованій Горлівці почали роздавати повістки вже жінкам, – йдеться у повідомленні.

Жінок намагаються примусово “мобілізувати”, бо на забій кинули більшість присутніх у місті чоловіків.

Зараз дивляться

– Оскільки значну частину чоловіків уже кинули на фронт, повістки тепер почали видавати і жінкам.

У ній було сказано, що жінка, якій надали звання рядового, мала 19 грудня прибути за повісткою до палацу культури Кочегарка. За неявку пригрозили відповідальністю, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ГУР Міноборони повідомляло, що у Горлівці окупанти кинули до лав загарбників майже всі чоловіків.

Читайте
Лікарні Горлівки переповнені: ЗСУ завдали окупантам втрат на Донбасі

Джерело: Страком ЗСУ

Фото: ГУР

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка