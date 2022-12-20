Грудень, 20 в 18:50

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області роздають “повістки” жінкам.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

– Винищення жителів бананових республік перейшло на новий рівень. В окупованій Горлівці почали роздавати повістки вже жінкам, – йдеться у повідомленні.

Жінок намагаються примусово “мобілізувати”, бо на забій кинули більшість присутніх у місті чоловіків.

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– Оскільки значну частину чоловіків уже кинули на фронт, повістки тепер почали видавати і жінкам. У ній було сказано, що жінка, якій надали звання рядового, мала 19 грудня прибути за повісткою до палацу культури Кочегарка. За неявку пригрозили відповідальністю, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ГУР Міноборони повідомляло, що у Горлівці окупанти кинули до лав загарбників майже всі чоловіків.

Джерело: Страком ЗСУ

Фото: ГУР