Січень, 06 в 20:02

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги на $3 млрд.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу.

До пакета увійдуть бронемашини піхоти Bradley, самохідні гаубиці, машини з захистом від мін і засідок (MRAP) та інша бронетехніка.

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Крім того, до пакета увійдуть й ракети GMLRS, протитранспортні міни та додаткові боєприпаси.

Представник Ради нацбезпеки при Адміністрації президента США Джон Кірбі додав, що техніка з нового пакета допомоги допоможе ЗСУ на Донбасі та відповідає потребам України.

За словами Кірбі, БМП Bradley важливі для загальновійськових маневрів, але для передачі їх в Україну потрібен певний час.

Напередодні видання Reuters повідомило, що Вашингтон 6 січня оголосить деталі нового пакету військової допомоги Україні, в якому буде близько 50 бронемашин Bradley.

Крім того, сьогодні Німеччина оголосила, що передасть Україні перші 40 бойових машин піхоти Marder і батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot до кінця березня.