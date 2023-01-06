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Факти / Україна

США запровадили нові санкції проти постачальників іранських безпілотників в Росію

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

США запровадили нові санкції проти постачальників іранських безпілотників, які, за даними Вашингтона, використовувалися для ураження Росією цивільної інфраструктури в Україні.

Про це з посиланням на заяву очільниці Мінфіну США Джанет Єллен пише The Guardian.

Зазначається, що санкції були накладені на шість керівників і членів правління компанії Qods Aviation Industries (QAI), також відомої як Light Airplanes Design and Manufacturing Industries. QAI описується як ключовий іранський виробник оборонної техніки, відповідальний за розробку та виробництво безпілотників.

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– Ми продовжуватимемо використовувати всі наявні у нас інструменти, щоб позбавити Путіна зброї, яку він використовує для ведення своєї варварської та неспровокованої війни проти України, – сказала Єллен.

Вона додала, що залежність Кремля від постачальників останньої інстанції, таких як Іран, свідчить про відчай росіян перед обличчям хороброго українського опору та успіху глобальної коаліції у зриві ланцюжків постачання російської армії та відмові їм у постачанні, необхідному для заміни зброї, втраченої на полі бою.

Раніше США запроваджували санкції проти компаній і осіб, звинувачених у виробництві або передачі іранських безпілотників, які Росія використовувала для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.

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Джерело: The Guardian
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