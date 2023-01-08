Січень, 07 в 22:13

У Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне та місцеві Telegram-канали.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

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За попередньою інформацією, місто під обстрілом російських ЗРК С-300.

Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив, що вибухи були викликані атакою Росії.

– Вибухи, які нещодавно чуло все місто – це ще один доказ того, що Росія – це країна без честі і совісті. Незважаючи на те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя, – написав він.

Куртєв додав, що наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються.

Він наголосив, що в місті та області зберігається загроза повторного обстрілу, тому варто бути обережним.