Попередньо – обстріл C-300: у Запоріжжі пролунали вибухи
Підтверджено
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У Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляє Суспільне та місцеві Telegram-канали.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
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За попередньою інформацією, місто під обстрілом російських ЗРК С-300.
Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив, що вибухи були викликані атакою Росії.
– Вибухи, які нещодавно чуло все місто – це ще один доказ того, що Росія – це країна без честі і совісті. Незважаючи на те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя, – написав він.
Куртєв додав, що наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються.
Він наголосив, що в місті та області зберігається загроза повторного обстрілу, тому варто бути обережним.