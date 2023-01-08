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Факти / Україна

Мінус 430 окупантів та 3 танки: втрати РФ у війні за минулу добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Мінус 430 окупантів та 3 танки: втрати РФ у війні за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 111 170 військових, з них 430 ЗСУ ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати РФ  з 24 лютого по 8 січня:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3069 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2065 (+3) од,
  • РСЗВ – 431 од,
  • засоби ППО ‒ 217 од,
  • літаків – 285 од,
  • гелікоптерів – 272 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5) од,
  • крилаті ракети ‒ 723 од,
  • кораблі /катери ‒ 16 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 183 (+1).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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