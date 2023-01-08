Мінус 430 окупантів та 3 танки: втрати РФ у війні за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 111 170 військових, з них 430 ЗСУ ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб.
Інші втрати РФ з 24 лютого по 8 січня:
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- танків ‒ 3069 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,
- артилерійських систем – 2065 (+3) од,
- РСЗВ – 431 од,
- засоби ППО ‒ 217 од,
- літаків – 285 од,
- гелікоптерів – 272 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5) од,
- крилаті ракети ‒ 723 од,
- кораблі /катери ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 183 (+1).