Січень, 08 в 9:58

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 111 170 військових, з них 430 ЗСУ ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати РФ з 24 лютого по 8 січня:

Зараз дивляться