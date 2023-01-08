Січень, 08 в 17:59

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що війна з Росією може закінчитися 2023 року за певних умов – якщо тиск на Москву та підтримка України збережуться на нинішньому рівні.

Про це Вадим Скібіцький заявив у інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

На запитання журналіста, чи можна сподіватися, що мир в Україні настане у 2023 році, представник ГУР заявив, що ЗСУ намагатимуться зробити все можливе, щоб війна закінчилася цього року.

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Проте перемога України залежить і від економічного тиску на Росію.

– Це також залежить від того, як йдуть економічні справи в Росії та чи залишиться високим економічний тиск. І що підтримка України з боку міжнародної спільноти залишиться такою ж, а Росія буде все більше ізольованою, – заявив представник Головного управління розвідки Міноборони.

Вадим Скібіцький наголосив, що метою України залишається повернення до кордонів 1991 року.

– Нашою метою залишається звільнення всіх окупованих територій і повернення до кордонів до 1991 року, – зазначив Скібіцький.

Раніше заступник начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив, що Росія має намір мобілізувати до 500 тис. призовників у січні.