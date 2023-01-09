Починати потрібно вже сьогодні: ЄС готовий відігравати передову роль у відновленні України

Січень, 09 в 19:09

Офіційний представник Єврокомісії Ана Пісонеро заявила про готовність Євросоюзу відігравати провідну роль у відновленні інфраструктури України.

– Європейський Союз повністю готовий відігравати передову роль, закликавши до відновлення України, – сказала прессекретар на брифінгу в Брюсселі.

Вона повідомила, що країни G7 домовилися про координацію діяльності з цього питання.

– Комісія запропонувала ухвалити у себе секретаріат цієї структури. Довгострокові потреби відновлення будуть величезними. Потрібно координувати зусилля всіх учасників: Європейського Союзу, держав-членів, європейських фінансових інституцій, міжнародних організацій. І приватний сектор також буде запрошено, – повідомила представник ЄК.

Крім того, Пісонеро зазначила, що необхідно вже сьогодні розпочинати планування роботи. Вона додала, що наразі увага ЄС була зосереджена на допомозі Україні щодо забезпечення базових потреб країни та найтерміновіших фінансових вимог.

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Представник ЄК пояснила, що для цього було надано макрофінансову підтримку, але “зрозуміло, що в рамках довгострокового відновлення вже час братися за роботу”. Прессекретар вказала на ряд конференцій, що проводяться з цією метою, зокрема на берлінську, що нещодавно відбулася.

Нагадаємо, що Київ відвідав виконавчий заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс, у програмі якого, зокрема, обговорення з українською владою плану відновлення країни.