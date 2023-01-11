Січень, 10 в 23:39

Український актор Дмитро Лінартович отримав контузію та серйозне поранення у боях за Соледар на Донеччині.

Наразі він госпіталізований і потребує негайного лікування.

У мережі з’явилося відео, на якому поранений Лінартович закликає українців не падати духом.

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– Пам’ятайте, що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати, ми перемагаємо! Слава Україні! – сказав актор.

На початку повномасштабної війни Дмитро Лінартович пішов на фронт добровольцем. Він служив розвідником у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Глядач знає Лінартовича за головною роллю у пригодницькій мелодрамі Михайла Іллєнка ТойХтоПройшовКрізьВогонь, історичним драмам Гетьман режисера Валерія Ямбурського і Толока Михайла Іллєнка.

Також в український прокат вийшла воєнна драма Обмін Володимира Харченка-Куликовського за участі актора.

Фото: Дмитро Лінартович