Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Українські військові розпочнуть навчання на системах ППО Patriot вже наступного тижня – Пентагон

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Patriot
Фото: Depositphotos

Пентагон з наступного тижня почне тренування українських військових на системі ППО Patriot на території США.

Про це повідомляє видання CNN із посиланням на двох американських чиновників, ознайомлених із цими планами.

За інформацією джерел, навчання проходитимуть у штаті Оклахома, де американські військові проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування цієї новітньої системи ППО.

Зараз дивляться

Згодом речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер підтвердив під час брифінгу, що наступного тижня розпочнуться навчання ЗСУ з використання системи ПРО Patriot.

За його словами, під час тренувань буде підготовлено близько 90-100 українських військовослужбовців для експлуатації, технічного обслуговування та ремонту Patriot.

Навчання триватиме кілька місяців.

Раніше повідомлялось, що США розробили для ЗСУ спеціальну програму навчання на системах ППО Patriot. Експерти вважають, що навчання на цих системах може тривати кілька місяців. Про це заявляв і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Крім того, повідомлялось, що США внесли суттєві зміни в постачання озброєння Україні.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка