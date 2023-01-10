Українські військові розпочнуть навчання на системах ППО Patriot вже наступного тижня – Пентагон

Січень, 10 в 20:08

Пентагон з наступного тижня почне тренування українських військових на системі ППО Patriot на території США.

Про це повідомляє видання CNN із посиланням на двох американських чиновників, ознайомлених із цими планами.

За інформацією джерел, навчання проходитимуть у штаті Оклахома, де американські військові проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування цієї новітньої системи ППО.

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Згодом речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер підтвердив під час брифінгу, що наступного тижня розпочнуться навчання ЗСУ з використання системи ПРО Patriot.

За його словами, під час тренувань буде підготовлено близько 90-100 українських військовослужбовців для експлуатації, технічного обслуговування та ремонту Patriot.

Навчання триватиме кілька місяців.

Раніше повідомлялось, що США розробили для ЗСУ спеціальну програму навчання на системах ППО Patriot. Експерти вважають, що навчання на цих системах може тривати кілька місяців. Про це заявляв і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Крім того, повідомлялось, що США внесли суттєві зміни в постачання озброєння Україні.