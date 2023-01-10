Січень, 10 в 18:02

Вашингтон вніс “суттєві” зміни в типі озброєнь, які США та їхні союзники надають Україні, щоб задовольнити прохання Києва про вогневу міць

Про це пише американський телеканал CNN з посиланням на двох високопоставлених американських чиновників.

Видання нагадало, що останні пакети допомоги включали більше наступальної зброї, як, приміром, бойові машини Bradley і сучасні ракетні системи дальньої дії. Це пов’язано з тим, що Україна бачить вікно для відновлення території до того, як Росія перегрупується, сказав один із чиновників, описавши нові системи озброєнь як такі, що дають українцям “набагато більше можливостей”.

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Один з американських чиновників також зазначив, що Україна дотримувалася обмежень на використання зброї, яку Захід надав досі, що пом’якшує сумніви щодо надсилання потужніших систем.

Представники США наголосили, що українці розробляють і дотримуються своєї власної стратегії, а дії США спрямовані на підтримку цієї стратегії та задоволення їхніх потреб на полі бою.

– Ми перебуваємо в постійному контакті з Україною щодо того, що їй потрібно для самооборони, і ми вважаємо, що задовольняємо ці потреби. З розвитком ситуації розвивається і наша допомога, – сказала CNN прессекретарка Ради нацбезпеки США Адрієнн Вотсон.

Джерела телеканалу також вказують, що поставки Bradley призначені для посилення наступальних бойових можливостей України.

Водночас представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер також заявив минулого тижня, що Bradley забезпечать “рівень вогневої потужності та броні, які дадуть переваги на полі бою, оскільки Україна продовжує захищати свою батьківщину”.

Експерти, з якими поговорили CNN, згодні з тим, що Bradley надають Києву новий значний наступальний потенціал.

– Я уявляю, що зроблять українці: візьмуть ці 50 Bradley і поставлять більшість із них в один батальйон або одну бронетанкову бригаду… і створять залізний кулак, який буде використовуватися для прориву російської лінійної оборони, – сказав генерал-лейтенант армії у відставці Бен Ходжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі і союзним сухопутним командуванням НАТО, а нині старший радник організації Human Rights First.

Водночас адміністрація президента США Джо Байдена досі наголошувала, що вона підтримує оборону України від російських атак, особливо протиповітряну оборону, яка, як сказав Райдер у п’ятницю, як і раніше, є “головним пріоритетом”.

За словами одного з американських чиновників, “істотна” зміна в наданій ними зброї дає Україні більше наступальних можливостей порівняно з першими місяцями війни.

Зміни, включно з наданням сучасних систем протиракетної оборони більшої дальності, таких як ракетна система Patriot, і бронетехніки, такої як Bradley, яку офіційні особи назвали “вбивцею танків”, відбулися після того, як українські сили продемонстрували, що вони можуть використовувати ці системи належним чином, не завдаючи ударів по російській території.

США та їхні партнери вважають, що Україні вигідно розширити наступальні операції зараз, щоб відвоювати територію до того, як Росія зможе перегрупувати свої сили для будь-яких власних наступальних операцій.

У Пентагоні також раніше говорили, що однією зі слабкостей Росії є здатність окупаційних військ захистити захоплену територію.

– І тому, якщо подивитися на реакцію США і міжнародного співтовариства у вигляді надання обладнання і, що важливо, навчання, яке ми надаємо, це дає Україні можливість змінити рівняння на полі бою, набрати обертів і не тільки захистити свою територію, а й, сподіваюся, відвоювати її, – сказав Райдер.

CNN вказує, що після оголошення про постачання Bradley в Україну виникли питання про те, що може послідувати далі, а саме, чи будуть США розглядати можливість постачання танків M1 Abrams.

США також враховують внутрішню політику, оскільки Палата представників Конгресу США, контрольована республіканцями, менш прихильна до української військової допомоги. Республіканці в Палаті представників уже давно закликають до посилення нагляду за пакетами допомоги Україні. Деякі, однак, зайняли більш агресивну позицію і заявили, що виступатимуть проти певних пакетів озброєнь.