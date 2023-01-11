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Факти / Україна

142 дрони та комплекс Валькірія: Притула поділився результатами збору На помсту

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Притула та Стерненко

Телеведучий та волонтер Сергій Притула оприлюднив звіт щодо витрат коштів, які вдалося зібрати в рамках збору На помсту.

Так, разом із громадським активістом Сергієм Стерненком він придбав 142 дрони для ЗСУ, загальна вартість яких становить 351 434 900 грн.

Залишок 565 100 грн волонтери передали на придбання чергового комплексу БПЛА Валькірія, який допоможе українським артилеристам нищити ворога.

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Притула подякував всім, хто долучився до збору, а також наголосив на тому, що продовжить працювати над забезпеченням потреб українського війська.

– Як ми і обіцяли, бавовни буде багато! І буде вона на різних дистанціях. Розслаблятися окупантам не доведеться ні неподалік лінії фронту, ні в глибокому тилу, ні, взагалі, там де бавовною і не пахло… раніше! – зазначив волонтер.

Зазначимо, що збір На помсту було оголошено 10 жовтня після масованого ракетного удару російських окупантів по Україні. Тоді Притулі та Стерненку вдалося зібрати 352 млн грн.

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