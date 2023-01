У Росії значно вичерпались запаси ракет та інших видів зброї після 24 лютого, завдяки яким окупанти атакують цивільну інфраструктуру України.

Інфографіку з оновленими даними щодо ракетних резервів оприлюднив на своїй сторінці у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

Згідно з інфографікою, кількість російських ракет впала до мінімальних значень, коли ж іранських дронів Shahed-136/131 в армії РФ залишилося всього 12%.

Загалом, за даними міністра оборони, в окупантів залишилось:

Security formula:

The missile power of the “world’s second army” is inversely proportional to the strictness of sanctions compliance multiplied by the strength of Ukrainian air defense. pic.twitter.com/nYoQJYzvjq

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 6, 2023