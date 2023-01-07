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Факти / Україна

У Росії залишилось лише 12% іранських дронів та 9% Калібрів – Резніков

Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Росії залишилось лише 12% іранських дронів та 9% Калібрів – Резніков
Фото: Getty Images

У Росії значно вичерпались запаси ракет та інших видів зброї після 24 лютого, завдяки яким окупанти атакують цивільну інфраструктуру України.

Інфографіку з оновленими даними щодо ракетних резервів оприлюднив на своїй сторінці у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

Згідно з інфографікою, кількість російських ракет впала до мінімальних значень, коли ж іранських дронів Shahed-136/131 в армії РФ залишилося всього 12%.

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Загалом, за даними міністра оборони, в окупантів залишилось:

  • 19% стратегічних високоточних ракет;
  • 78% тактичних ракет;
  • 11% ракет Іскандер;
  • 9% ракет Калібр;
  • 16% авіаційних ракет Х-101.

– Формула безпеки: ракетна міць “другої армії світу” обернено пропорційна строгості дотримання санкцій, помноженої на міць української ППО, – написав Олексій Резніков.

Нагадаємо, Росія останнім часом все частіше почала покладатись на безпілотники іранського виробництва при атаках українських міст, але з початку січня українська протиповітряна оборона знищила 100% дронів, які РФ отримала з Ірану, повідомив представник Повітряних сил ЗСУ.

Водночас українська військова розвідка та США напередодні повідомляли, що між Росією та Іраном є нові домовленості щодо постачання нових партій БпЛА.

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