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Факти / Україна

Бахмут може стати пасткою для РФ і шансом для контрнаступу ЗСУ – Bloomberg

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Бахмут
Фото: Getty Images

Спроби Росії захопити Бахмут виснажиливі для її військових, водночас це може стати стимулом для нового контрнаступу ЗСУ, як це було влітку у Сєвєродонецьку, пише агентство Bloomberg з посиланням на чиновника в одному із оборонних відомств на Заході.

На його думку, ризик для Росії полягає в тому, що в Бахмуті вона може отримати лише незначний тактичний успіх ціною величезних людських втрат.

– Подібна помилка влітку призвела до того, що російські сили були виснажені, що відкрило двері Україні для успішних контрнаступів восени, – наголошує він.

Йдеться про аналогічну помилку росіян із Сєвєродонецьком, яка відкрила можливості для ЗСУ на Харківсьому напрямку.

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Джерело: Bloomberg
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