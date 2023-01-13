Зеленського та Залужного українці назвали політиком року – опитування

Січень, 12 в 23:59

Майже 60% українців вважають головним політиком 2022 року президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (його назвали 10% респондентів).

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

– Відповідаючи на запитання “Якого українського політичного діяча Ви б назвали політиком 2022 року?”, 59% опитаних назвали Володимира Зеленського, — йдеться у повідомленні.

Після Залужного 2% респондентів назвали радника ОП Олексія Арестовича, п’ятого президента Петра Порошенка та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Ще по 1% українців згадали радника керівника ОПУ Михайла Подоляка та волонтера і телеведучого Сергія Притулу.

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При цьому політиком 2022 року Зеленського назвали більшість опитаних у всіх регіонах: 66,5% на півдні, 61% — у центральному регіоні, 57% — на заході та 55% — на сході України.

– Частіше його називають жінки (62%), ніж чоловіки (55%). Представники молодших вікових груп частіше, ніж люди середнього та старшого віку: 68% серед тих, кому менше 30 років, 63% — серед тих, кому від 30 до 39 років, і від 54% до 56% в середніх та старших вікових групах, — додають соціологи.

Окрім того, серед україномовного населення нашої країни політиком року Зеленського назвали 60%, серед тих, хто надає перевагу російській — 55%.

– Чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони називають Зеленського — від 54% серед тих, хто відповідає, що його родина “ледве зводить кінці з кінцями”, до 63% серед тих, хто каже, що “живе забезпечено”, — додали в Центрі Разумкова.

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Опитування тривало з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року та проводилось методом face-to-face у всіх областях України, за виключенням окупованих міст.

Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.