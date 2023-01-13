Зеленского и Залужного украинцы назвали политиком года — опрос

Январь, 12 в 23:59

Почти 60% украинцев считают главным политиком 2022 года президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (его назвали 10% респондентов).

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

— Отвечая на вопрос “Какого украинского политического деятеля Вы бы назвали политиком 2022 года?”, 59% опрошенных назвали Владимира Зеленского, — говорится в сообщении.

После Залужного 2% респондентов назвали советника ОП Алексея Арестовича, пятого президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Еще по 1% украинцев вспомнили советника руководителя ОПУ Михаила Подоляка и волонтера, а также телеведущего Сергея Притулу.

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При этом политиком 2022 года Зеленского назвали большинство опрошенных во всех регионах: 66,5% на юге, 61% — в центральном регионе, 57% — на западе и 55% — на востоке Украины.

— Чаще его называют женщины (62%), чем мужчины (55%). Представители младших возрастов чаще, чем люди среднего и старшего возраста: 68% среди тех, кому меньше 30 лет, 63% — среди тех, кому от 30 до 39 лет, и от 54% до 56% — средних и старших возрастов, – добавляют социологи.

Кроме того, среди украиноязычного населения нашей страны политиком года Зеленского назвали 60%, среди тех, кто предпочитает русский — 55%.

— Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они называют Зеленского — от 54% среди тех, кто отвечает, что его семья “едва сводит концы с концами”, до 63% среди тех, кто сообщает, что “живет обеспечено”, — добавили в Центре Разумкова.

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Опрос длился с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года и проводился методом face-to-face во всех областях Украины, за исключением оккупированных городов.

Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.