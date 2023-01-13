Січень, 13 в 18:02

Польща і Литва хочуть, щоб Європейський Союз наклав обмеження на ядерний сектор Росії в межах нових санкцій проти Москви і Мінська за війну в Україні.

Про пише Reuters із посиланням на високопоставлених дипломатів з двох країн.

Литва та Польща запропонують, щоб блок заборонив більше російських пропагандистських ЗМІ й відключив більше російських банків від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.

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– Отримати необхідну одностайність в ЄС для запровадження нових санкцій стає дедалі важче. Тим не менш, ми запропонуємо новий амбітний пакет, – сказав один з дипломатів.

Вони хотіли б нових санкцій проти союзника Росії Білорусі, де існують лазівки, що дозволяють їй обходити європейські санкції проти Москви в торгівлі товарами.

Посли заявили, що 10-й пакет санкцій ЄС з моменту вторгнення Росії в Україну має бути готовий до першої річниці вторгнення 24 лютого.

Це відповідає заяві на початку січня глави ЄС, президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, про те, що блок запровадить санкції проти Білорусі за допомогу Росії у війні.

Україна вже закликала 27 країн ЄС включити російську державну ядерну енергетичну компанію Росатом до наступного раунду санкцій. Рішення поки що заблоковано, зокрема, Угорщиною.