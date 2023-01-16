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Факти / Світ

На Донбасі помітили автівки ОБСЄ, організація заперечує свою присутність на сході України

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
обсє
Фото: Depositphotos

Організація з безпеки та співробітництва у Європі заявила, що її представників наразі немає на сході України.

– ОБСЄ не має присутності на Донбасі. Якщо ви побачите на Донбасі будь-які автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються в цілях ОБСЄ, – йдеться в повідомленні організації в Twitter.

15 січня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що на україно-російському кордоні були помічені позашляховики з маркуванням ОБСЄ, які Росія не могла ввести законним способом. Він опублікував фото, зазначивши, що росіяни можуть готувати провокацію.

Джерело: ОБСЄ

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