На Донбасі помітили автівки ОБСЄ, організація заперечує свою присутність на сході України

Січень, 16 в 14:30

Організація з безпеки та співробітництва у Європі заявила, що її представників наразі немає на сході України.

– ОБСЄ не має присутності на Донбасі. Якщо ви побачите на Донбасі будь-які автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються в цілях ОБСЄ, – йдеться в повідомленні організації в Twitter.

15 січня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що на україно-російському кордоні були помічені позашляховики з маркуванням ОБСЄ, які Росія не могла ввести законним способом. Він опублікував фото, зазначивши, що росіяни можуть готувати провокацію.

Джерело: ОБСЄ