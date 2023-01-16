Січень, 16 в 18:16

Чоловік, що намагався уникнути мобілізації, спробував виїхати з України в Угорщину, заховавшись під ковдрою у машині. Його виявили у пункті пропуску Лужанка на Закарпатті.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Зазначається, що чоловік ліг на підлогу між передніми і задніми сидіннями у салоні авто і накрився ковдрою.

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Він сподівався, що митники з прикордонниками його не помітять.

– Автомобіль Volkswagen заїхав на територію пункту пропуску посеред ночі. За кермом була 19-річна громадянка України. Чоловік, що ховався – її знайомий, – розповіла Фактам речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

І 32-річний ухилянт, і його помічниця – жителі Закарпаття. Тепер на втікача чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетинання кордону України. А от дівчина може потрапити за ґрати.

Під ковдрою – через кордон: 32-річний утікач від мобілізації намагався незаконно виїхати в Угорщину / 2 фотографии

– Водійці загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення чоловіка через кордон. Згідно зі ст. 332 про Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, Кримінальний кодекс передбачає відповідальність до 5 років позбавлення волі, – повідомила Федорова.

За перші два тижні нового року прикордонники Мукачівського загону затримали вже майже сотню втікачів від мобілізації. Більшість із них – закарпатці. Незаконно потрапити до Європи з підробними довідками намагалися лише чотири чоловіка. Інші – спробували перетнути кордон поза межами пунктів пропуску.

Так, військовозобов’язані чоловіки штурмують його “зелену” ділянку.

Донедавна популярним серед них напрямком був українсько-румунський кордон. Тепер – угорський, адже охорону кордону з Румунією значно посилили, збільшивши кількість прикордонних нарядів.

Крім того, перепливати повноводну і холодну Тису, посередині русла якої проходить кордон, нині небезпечно. А у горах сніг – тому гірську ділянку кордону ухилянти теж оминають.