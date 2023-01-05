Січень, 05 в 19:42

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк, що може спровокувати хвилю масової мобілізації в Україні.

– У нас в Україні оголошена мобілізація в лютому 2022 року, і вона не завершена. Ми ту кількість людей, яка затверджена законом і президентом, ще не вибрали повністю. Процес триває в спокійному режимі. У нас немає такої великої потреби в людях, як у РФ – у нас є потреба в зброї, техніці, оснащенні, – пояснив міністр.

Він додав, що людей добирають, поповнючи втрати конкретних бойових бригад, шукаючи особливих спеціалістів для певних задач.

– У масовій мобілізації станом на сьогоднішній момент я потреби не бачу. Але, звісно, ситуація на фронті може змінитись в будь-який спосіб і будь-який момент. І тоді буде прийматись окреме рішення, – резюмував він.

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