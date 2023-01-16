Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ракетна атака на Запоріжжя: що відомо про постраждалих та руйнування

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Підтверджено
Ракетний удар по Запоріжжю

Кілька людей зазнали поранень внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя та передмістя.

– Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю. Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової  інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби, – заявив  голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У соцмережах пишуть про щонайменше декілька вибухів. За неперевіреною інформацією, ворог атакував ракетами від переобладнаного ЗРК С-300.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.

Зараз дивляться
Читайте
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару

До слова, останні новини про війну в Україні читайте у текстовому онлайні Фактів ICTV.

Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка