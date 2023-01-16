Січень, 16 в 1:48

Кілька людей зазнали поранень внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя та передмістя.

– Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю. Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби, – заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У соцмережах пишуть про щонайменше декілька вибухів. За неперевіреною інформацією, ворог атакував ракетами від переобладнаного ЗРК С-300.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.

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Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради