Європейський Союз перерахує Україні перший транш з нового пакету макрофінансової допомоги вже в січні 2023 року.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Кіруні (Швеція).

Вона нагадала, що загальна сума допомоги становить безпрецедентні €18 млрд.

Dear @SwedishPM, you have made Ukraine the 1st priority of your presidency.

Russia’s imperial war also showed that we need to take greater responsibility for our collective security.

So I welcome your ambition to strengthen EU security & defence policy ↓ https://t.co/D7Pdv9EPIR

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2023