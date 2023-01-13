Січень, 13 в 19:26

Європейський Союз перерахує Україні перший транш з нового пакету макрофінансової допомоги вже в січні 2023 року.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Кіруні (Швеція).

Вона нагадала, що загальна сума допомоги становить безпрецедентні €18 млрд.

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– Нам потрібно продовжувати посилювати тиск на Росію. І ми, звісно, продовжимо непохитну підтримку України. Уже в січні ми почнемо з виділення першого траншу з пакету підтримки в розмірі €18 млрд для України. Це найбільший пакет макрофінансової допомоги, який Європейський Союз будь-коли надавав країні-партнеру, – наголосила фон дер Ляєн.

Dear @SwedishPM, you have made Ukraine the 1st priority of your presidency.

Russia’s imperial war also showed that we need to take greater responsibility for our collective security. So I welcome your ambition to strengthen EU security & defence policy ↓ https://t.co/D7Pdv9EPIR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2023

Вона додала, що Євросоюз також готується до відбудови України. Вже цього місяця буде запущена платформа міжнародних донорів, створена ЄС разом із партнерами з Великої сімки (G7).

Вона допоможе вже на цьому етапі координувати підтримку нашої держави.

– Це також буде важливий інструмент для забезпечення того, щоб реконструкція поєднувала реформи та інвестиції, оскільки це прокладає шлях до членства в ЄС, – додала президентка Єврокомісії.

Наприкінці минулого року Європарламент та Рада ЄС схвалили виділення €18 млрд макрофінансової допомоги Україні в 2023 році. Ці кредитні кошти матимуть 10-річний пільговий період.

На початку січня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує на перший транш вже цього місяця. І сьогодні це підтвердила Урсула фон дер Ляєн.