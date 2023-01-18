Бракує колаборантів: окупанти завозять чиновників та робітників із РФ

Січень, 18 в 7:25

Російські загарбники змушені завозити на тимчасово захоплені території чиновників із Російської Федерації.

Про це 18 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, на такий крок росіянам доводиться йти, тому що бракує колаборантів, які б могли виконувати управлінські функції окупаційного режиму.

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Крім чиновників, не вистачає російським загарбникам і працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами.

Через це військові РФ намагаються завезти робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 329-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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