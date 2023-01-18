Январь, 18 в 7:25

Российские захватчики вынуждены завозить на временно захваченные территории чиновников из Российской Федерации.

Об этом сообщили 18 января в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, на такой шаг россиянам приходится идти, потому что не хватает коллаборантов, которые могли бы выполнять управленческие функции оккупационного режима.

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Кроме чиновников, не хватает российским захватчикам и работников в разных отраслях, потому что местные жители не желают сотрудничать с оккупантами.

Поэтому военные РФ пытаются завезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 329-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.