Січень, 18 в 16:43

Голова Нацполіції Ігор Клименко виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ України.

Такі зобов’язання на нього поклав уряд на засіданні, яке провели через авіакатастрофу в Броварах і загибель голови МВС Дениса Монастирського.

Факти ICTV розповідають, що відомо про тимчасового виконувача обов’язків очільника МВС.

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Ігор Клименко народився 25 жовтня 1972 року у Києві. В 1994 році закінчив Харківський військовий університет.

До 1997 проходив військову службу в ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію психолог.

У 2014 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

Ігор Клименко – генерал поліції. У період з 1998 до 2004 року працював у структурі управління МВС у Харківській області.

Згодом Клименко працював у департаменті кадрового забезпечення МВС, який очолив у 2015 році.

У жовтні 2017 року був призначений на нову посаду заступника керівника Нацполіціі – начальника департаменту кадрового забезпечення.

З березня 2018 року обіймав посаду заступника голови Національної поліції.

Ігор Клименко є учасником миротворчої операції на території колишньої Союзної республіки Югославія у Косово.

У 2014 році брав безпосередню участь в антитерористичній операції на Донбасі. Нагороджений відомчими відзнаками МВС України та медаллю Захиснику Вітчизни.

Ігор Клименко у декларації за 2021 рік вказав, що володіє квартирою в Києві загальною площею 67,10 кв.м та отримав за 2020 рік понад 1,47 млн грн зарплати, водночас він користується авто, яке перебуває у власності іншої особи.

Також він задекларував земділянку в с.Процеві Київської області загальною площею 1046 кв.м. У розділі Цінне рухоме майно Клименко вказав легкове авто Lexus RX-350 2007 року випуску, яким він може користуватися і яке перебуває у власності громадянки Софії Онишкевич.

За даними декларації 2021 року, Клименко розмістив на банківських рахунках 539 251 грн, готівкою має 1,150 млн грн, $14,3 тис., €500.