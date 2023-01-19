Січень, 18 в 22:08

Під час контактної групи з оборони України 20 січня, більше відомою як зустріч у форматі Рамштайн, Сполучені Штати планують оголосити новий масштабний пакет військової допомоги для України.

Про це пише видання Politico із посиланням на трьох американських чиновників.

За даними видання, до переліку зброї, найімовірніше, бронемашини сімейства Stryker.

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Крім того, до оборонного пакету мають увійти високоточні бомби GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), які мають дальність ураження до 160 км, і які можна використовувати з пускових установок HIMARS та M270.

При цьому США, як очікується, не підпишуть контракт на поставку американських танків M1 Abrams, повідомили Politico чиновники. Причиною називаються проблеми, пов’язані з логістикою та подальшим технічним обслуговуванням танків, а не з побоюваннями, що їх передача може призвести до ескалації конфлікту.

Чиновник додав, що США допомогли Україні отримати танки радянських часів і підтримують рішення Великої Британії надіслати близько десятка своїх танків Challenger 2.

За словами двох співрозмовників агентства, цей пакет не включатиме ракету ATACMS, яка може діставати до Москви.

Наразі список озброєння, що увійде в пакет допомоги, ще остаточно не ухвалений і може бути змінений протягом тижня. Зокрема, за даними Politico, оборонний пакет включатиме боєприпаси, артилерію та броню.

Нагадаємо, на зустріч на американській базі Рамштайн, що у Німеччині, 20 січня прибудуть міністр оборони США Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Фото: SAAP