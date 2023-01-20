Abrams ще нема в Україні: РНБО спротувало фейк РФ про знищення американського танка

Січень, 20 в 17:00

Російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито “знищення” під Соледаром Донецької області першого американського танка М1 Abrams за допомогою зничайної реактивної протитанкової гранати РПГ-18 Муха.

Про це повідомдяє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

– Насправді це – примітивний фейк роспропаганди зі старим фото, що зроблено не в Україні. Окупантів не бентежить той факт, що Україні США поки що не передали жодного такого танку, – наголошують в ЦПД.

Те, що фото й справді старе, доводить зелене дерево на задньому плані, пропагандисти навіть не подумали його прибрати.

Зараз дивляться

19 січня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,5 млрд. У ньому сотні одиниць бронетехніки та боєприпаси для ППО. У ньому немає Abrams.