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Факти / Україна

Abrams ще нема в Україні: РНБО спротувало фейк РФ про знищення американського танка

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Фейкові новини
Фото: Depositphotos

Російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито “знищення” під Соледаром Донецької області першого американського танка М1 Abrams за допомогою зничайної реактивної протитанкової гранати РПГ-18 Муха.

Про це повідомдяє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

– Насправді це – примітивний фейк роспропаганди зі старим фото, що зроблено не в Україні. Окупантів не бентежить той факт, що Україні США поки що не передали жодного такого танку, – наголошують в ЦПД.

Те, що фото й справді старе, доводить зелене дерево на задньому плані, пропагандисти навіть не подумали його прибрати.

Зараз дивляться

19 січня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,5 млрд. У ньому сотні одиниць бронетехніки та боєприпаси для ППО. У ньому немає Abrams.

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