Abrams ще нема в Україні: РНБО спротувало фейк РФ про знищення американського танка
Російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито “знищення” під Соледаром Донецької області першого американського танка М1 Abrams за допомогою зничайної реактивної протитанкової гранати РПГ-18 Муха.
Про це повідомдяє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
– Насправді це – примітивний фейк роспропаганди зі старим фото, що зроблено не в Україні. Окупантів не бентежить той факт, що Україні США поки що не передали жодного такого танку, – наголошують в ЦПД.
Те, що фото й справді старе, доводить зелене дерево на задньому плані, пропагандисти навіть не подумали його прибрати.
19 січня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,5 млрд. У ньому сотні одиниць бронетехніки та боєприпаси для ППО. У ньому немає Abrams.