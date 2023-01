Зараз дивляться

Міністри оборони з близько 50 країн світу втретє зберуться на авіабазі Повітряних сил США Рамштайн у Німеччині. Саме там проходила перша зустріч. Завдяки цьому переговори й отримали назву формат Рамштайн.

Як і раніше, зустріч очолить міністр оборони США Ллойд Остін. Традиційно на переговорах буде присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

У зустрічі візьме участь генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він планує провести двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями.

Це буде п’яте очне засідання з моменту створення міжнародної групи у квітні 2023 року (три інші проходили в онлайн-форматі).

Як зазначили в пресслужбі Пентагону, міністри обговорять триваючу повномасштабну війну Росії проти України та подальшу тісну координацію для забезпечення українців “засобами, необхідними для захисту їх суверенної території”.

За підсумками переговорів Остін та Міллі поспілкуються з журналістами (приблизно о 17:30).

Як днями наголосив очільник Міноборони України Олексій Резніков, Київ виділив три ключові пріоритети на восьму зустріч у форматі Рамштайн:

Резніков оптимістично налаштований щодо розблокування офіційним Берліном надання танків Leopard для Збройних сил України. За його словами, українській армії для нових масштабних контрнаступів потрібна “потенція броньованого кулака”, щоб прорвати лінії оборони військ РФ і при цьому максимально зберегти життя бійців.

Чіткі потреби ЗСУ для нової контрнаступальної операції раніше озвучував в інтерв’ю The Economist головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Йдеться про 300 танків, близько 700 БМП та 500 гаубиць.

Напередодні восьмої зустрічі у форматі Рамштайн низка західних країн-партнерів традиційно анонсувала нову військову допомогу для Збройних сил України.

Цього разу йдеться про важке озброєння, як-от танки та бронетехніка, з огляду на підготовку ЗСУ до контрнаступу та звільнення територій у кордонах 1991 року.

За повідомленнями західних ЗМІ, РФ також може готувати новий наступ уже в найближчі місяці, для чого планує мобілізувати ще близько 500 тис. солдатів. Саме тому Київ закликав партнерів активізувати допомогу до того, як 500 тис. російських окупантів вирушать на фронт.

Захід заклики почув та пообіцяв надати такі потрібні на полі бою бронетранспортери, танки, а також артилерію та додаткові системи ППО. Очікується, що ці рішення будуть остаточно узгоджені на засіданні 20 січня.

Так, Сполучені Штати Америки на початку січня оголосили про пакет військової допомоги на $3,075 млрд, до якого увійшли 50 бойових машин піхоти Bradley, 100 бронетранспортерів M113, а також 55 протимінних машин, 138 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV), 18 самохідних гаубиць, десятки тисяч артилерійських снарядів.

А напередодні зустрічі у форматі Рамштайн, 19 січня, Вашингтон оголосив про нову масштабну військову допомогу для ЗСУ на $2,5 млрд. Україна отримає: додаткові боєприпаси для ППО NASAMS, 8 зенітно-ракетних комплексів Avenger, 59 бойових машин піхоти Bradley, 90 бронетранспортерів Stryker, 53 машини із захистом від мін і засідок (MRAP), 350 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV), тисячі артилерійських снарядів, додаткові боєприпаси для HIMARS, протирадіаційні ракети (HARMs) та інше озброєння. Тож у межах двох пакетів допомоги США передадуть понад 100 Bradley та вперше виділяють бойові машини Stryker.

Днями західні ЗМІ повідомляли, що США можуть уперше передати Україні малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, які фактично є крилатими бомбами та можуть вражати цілі на відстані до 150-160 км. GLSDB поєднують бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном M26. Їх можна запускати з реактивних артилерійських систем HIMARS та з реактивних систем залпового вогню M270, які є на озброєнні української армії. Однак у переліку озброєння з нового пакету цих боєприпасів немає.

ЗМІ також повідомляли, що США планують передати зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням для перехоплення літаків чи крилатих ракет, однак підтвердження цьому поки що немає.

Велика Британія відправить ескадрилью з 14 танків Challenger 2, близько 30 самохідних артилерійських установок AS90, мінімум 100 одиниць бронетехніки, включно з БТР FV430 Mk3 Bulldog, десятки безпілотників, 100 тис. артилерійських снарядів, 100 “вдосконалених ракет” тощо. Серед анонсованої Лондоном допомоги – і додаткові 600 ракет Brimstone. Водночас інформація ЗМІ про надання вертольотів Apache не підтвердилася.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також не виключав можливості постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow, які можуть вражати цілі на відстані понад 250 км. Однак офіційного оголошення щодо їх постачання наразі не було.

Франція готується поставити легкі бойові танки AMX 10-RC. Крім того, є інформація, що французький уряд опрацьовує варіант відправки Україні основних бойових танків AMX-56 Leclerc (Леклерк). Водночас президент України Володимир Зеленський повідомляв про плани Парижа надати броньовані машини Bastion.

Нідерланди збираються надати Україні систему протиракетної оборони Patriot. Тож наша держава отримає вже три такі зенітні ракетні системи, оскільки по батареї Patriot також передадуть США та Німеччина.

Німеччина, окрім батареї Patriot, пообіцяла поставити Україні 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами до них. Крім того, ФРН має передати ще три системи ППО IRIS-T. Водночас Берлін не поспішає розблокувати поставки бойових танків Leopard 2, які так потрібні українським військовим на полі бою.

Італія готує новий пакет допомоги Україні, до якого може увійти батарея зенітно-ракетного комплексу SAMP-T. Ці ЗРК здатні збивати балістичні ракети.

Данія надасть Україні 19 французьких 155-мм самохідних артилерійських установок CAESAR.

Естонія оголосила про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на загальну суму €113 млн. До нього увійдуть десятки 155-мм гаубиць FH-70 і 122-мм гаубиць D-30, боєприпаси, вантажівки для перевезення боєприпасів, понад 100 протитанкових гранатометів Carl-Gustav і боєприпаси до них.

Швеція готова передати близько 50 бойових машин піхоти Stridsfordon CV90, 155-мм самохідні артилерійські установки Archer та протитанкові гранатомети NLAW.

Польща в рамках широкої міжнародної коаліції анонсувала постачання 14 танків Leopard. Аналогічні рішення можуть ухвалити й інші країни, зокрема Данія та Фінляндія. Однак спершу країна-виробник танків – Німеччина – повинна дати дозвіл на постачання. Крім того, Варшава передасть зенітні установки С-60, 70 тис. боєприпасів до них а також додаткові 155-мм гаубиці KRAB.

Литва пообіцяла зенітні гармати L-70, боєприпаси та два гелікоптери Мі-8. Загальна вартість майбутнього пакету становить приблизно €125 млн.

I have some good news today from ???????? to ????????. Lithuanian new lethal support package for ???????? consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of ???????? upcoming support package is approximately 125 million euros.

