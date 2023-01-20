У п’ятницю, 20 січня, міністри оборони країн-союзників України зберуться на восьме засідання у форматі Рамштайн. Воно може стати історичним за кількістю наданого нашій державі важкого озброєння та техніки, необхідних для контрнаступу на фронті.

Що відомо про зустріч Рамштайн-8, які труднощі їй передували та яку зброю може отримати Україна – далі в матеріалі.

Восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України (Ukraine Defense Contact Group), або ж зустріч у форматі Рамштайн, відбудеться 20 січня в очному режимі (початок – приблизно об 11:00).

Зараз дивляться

Міністри оборони з близько 50 країн світу втретє зберуться на авіабазі Повітряних сил США Рамштайн у Німеччині. Саме там проходила перша зустріч. Завдяки цьому переговори й отримали назву формат Рамштайн.

Як і раніше, зустріч очолить міністр оборони США Ллойд Остін. Традиційно на переговорах буде присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

У зустрічі візьме участь генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він планує провести двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями.

Це буде п’яте очне засідання з моменту створення міжнародної групи у квітні 2023 року (три інші проходили в онлайн-форматі).

Як зазначили в пресслужбі Пентагону, міністри обговорять триваючу повномасштабну війну Росії проти України та подальшу тісну координацію для забезпечення українців “засобами, необхідними для захисту їх суверенної території”.

За підсумками переговорів Остін та Міллі поспілкуються з журналістами (приблизно о 17:30).

Як днями наголосив очільник Міноборони України Олексій Резніков, Київ виділив три ключові пріоритети на восьму зустріч у форматі Рамштайн:

протиповітряна оборона;

наступальне озброєння для звільнення тимчасово окупованих РФ територій (йдеться про танки, гаубиці та інше важке озброєння);

логістика (системні постачання боєприпасів, а також ремонт пошкодженої військової техніки та її обслуговування).

Резніков оптимістично налаштований щодо розблокування офіційним Берліном надання танків Leopard для Збройних сил України. За його словами, українській армії для нових масштабних контрнаступів потрібна “потенція броньованого кулака”, щоб прорвати лінії оборони військ РФ і при цьому максимально зберегти життя бійців.

Чіткі потреби ЗСУ для нової контрнаступальної операції раніше озвучував в інтерв’ю The Economist головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Йдеться про 300 танків, близько 700 БМП та 500 гаубиць.

Яке додаткове озброєння вже пообіцяли Україні

Напередодні восьмої зустрічі у форматі Рамштайн низка західних країн-партнерів традиційно анонсувала нову військову допомогу для Збройних сил України.

Цього разу йдеться про важке озброєння, як-от танки та бронетехніка, з огляду на підготовку ЗСУ до контрнаступу та звільнення територій у кордонах 1991 року.

За повідомленнями західних ЗМІ, РФ також може готувати новий наступ уже в найближчі місяці, для чого планує мобілізувати ще близько 500 тис. солдатів. Саме тому Київ закликав партнерів активізувати допомогу до того, як 500 тис. російських окупантів вирушать на фронт.

Захід заклики почув та пообіцяв надати такі потрібні на полі бою бронетранспортери, танки, а також артилерію та додаткові системи ППО. Очікується, що ці рішення будуть остаточно узгоджені на засіданні 20 січня.

Так, Сполучені Штати Америки на початку січня оголосили про пакет військової допомоги на $3,075 млрд, до якого увійшли 50 бойових машин піхоти Bradley, 100 бронетранспортерів M113, а також 55 протимінних машин, 138 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV), 18 самохідних гаубиць, десятки тисяч артилерійських снарядів.

А напередодні зустрічі у форматі Рамштайн, 19 січня, Вашингтон оголосив про нову масштабну військову допомогу для ЗСУ на $2,5 млрд. Україна отримає: додаткові боєприпаси для ППО NASAMS, 8 зенітно-ракетних комплексів Avenger, 59 бойових машин піхоти Bradley, 90 бронетранспортерів Stryker, 53 машини із захистом від мін і засідок (MRAP), 350 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV), тисячі артилерійських снарядів, додаткові боєприпаси для HIMARS, протирадіаційні ракети (HARMs) та інше озброєння. Тож у межах двох пакетів допомоги США передадуть понад 100 Bradley та вперше виділяють бойові машини Stryker.

Днями західні ЗМІ повідомляли, що США можуть уперше передати Україні малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, які фактично є крилатими бомбами та можуть вражати цілі на відстані до 150-160 км. GLSDB поєднують бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном M26. Їх можна запускати з реактивних артилерійських систем HIMARS та з реактивних систем залпового вогню M270, які є на озброєнні української армії. Однак у переліку озброєння з нового пакету цих боєприпасів немає.

ЗМІ також повідомляли, що США планують передати зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням для перехоплення літаків чи крилатих ракет, однак підтвердження цьому поки що немає.

Велика Британія відправить ескадрилью з 14 танків Challenger 2, близько 30 самохідних артилерійських установок AS90, мінімум 100 одиниць бронетехніки, включно з БТР FV430 Mk3 Bulldog, десятки безпілотників, 100 тис. артилерійських снарядів, 100 “вдосконалених ракет” тощо. Серед анонсованої Лондоном допомоги – і додаткові 600 ракет Brimstone. Водночас інформація ЗМІ про надання вертольотів Apache не підтвердилася.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також не виключав можливості постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow, які можуть вражати цілі на відстані понад 250 км. Однак офіційного оголошення щодо їх постачання наразі не було.

Франція готується поставити легкі бойові танки AMX 10-RC. Крім того, є інформація, що французький уряд опрацьовує варіант відправки Україні основних бойових танків AMX-56 Leclerc (Леклерк). Водночас президент України Володимир Зеленський повідомляв про плани Парижа надати броньовані машини Bastion.

Нідерланди збираються надати Україні систему протиракетної оборони Patriot. Тож наша держава отримає вже три такі зенітні ракетні системи, оскільки по батареї Patriot також передадуть США та Німеччина.

Німеччина, окрім батареї Patriot, пообіцяла поставити Україні 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами до них. Крім того, ФРН має передати ще три системи ППО IRIS-T. Водночас Берлін не поспішає розблокувати поставки бойових танків Leopard 2, які так потрібні українським військовим на полі бою.

Італія готує новий пакет допомоги Україні, до якого може увійти батарея зенітно-ракетного комплексу SAMP-T. Ці ЗРК здатні збивати балістичні ракети.

Данія надасть Україні 19 французьких 155-мм самохідних артилерійських установок CAESAR.

Естонія оголосила про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на загальну суму €113 млн. До нього увійдуть десятки 155-мм гаубиць FH-70 і 122-мм гаубиць D-30, боєприпаси, вантажівки для перевезення боєприпасів, понад 100 протитанкових гранатометів Carl-Gustav і боєприпаси до них.

Швеція готова передати близько 50 бойових машин піхоти Stridsfordon CV90, 155-мм самохідні артилерійські установки Archer та протитанкові гранатомети NLAW.

Польща в рамках широкої міжнародної коаліції анонсувала постачання 14 танків Leopard. Аналогічні рішення можуть ухвалити й інші країни, зокрема Данія та Фінляндія. Однак спершу країна-виробник танків – Німеччина – повинна дати дозвіл на постачання. Крім того, Варшава передасть зенітні установки С-60, 70 тис. боєприпасів до них а також додаткові 155-мм гаубиці KRAB.

Литва пообіцяла зенітні гармати L-70, боєприпаси та два гелікоптери Мі-8. Загальна вартість майбутнього пакету становить приблизно €125 млн.

I have some good news today from ???????? to ????????. Lithuanian new lethal support package for ???????? consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of ???????? upcoming support package is approximately 125 million euros. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023

Латвія надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами, два гелікоптери М-17 та безпілотники.

Канада придбає для нашої держави систему протиповітряної оборони NASAMS та передасть 200 бронемашин Senator.

І це ще не повний перелік озброєння, яке може отримати Україна. Як наголосив під час виступу в Давосі міністр закордонних справ нашої держави Дмитро Кулеба, наразі вдалося розблокувати поставки партнерами майже всіх видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет. Він висловив переконання, що і це зрештою станеться.

Перепони у наданні необхідної техніки

Проблема з дозволом на Leopard 2

Ключове питання, вирішення якого очікується на засіданні 20 січня, це надання Україні бойових танків Leopard 2.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, ці танки готові надати такі країни Євросоюзу, як Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія та низка інших. Водночас очікується дозвіл на поставки від Німеччини як країни-виробника.

Історія з Leopard 2 триває вже не один тиждень. За оцінками експертів IISS (Міжнародного інституту стратегічних досліджень), яких цитує британське видання The Guardian, ЗСУ для контрнаступу навесні 2023 року потрібно отримати мінімум 100 західних танків. А українським солдатам може знадобитися від трьох до шести тижнів, щоб отримати “базові навички” у використанні Leopard 2 та Challenger 2.

Таку ж цифру озвучував прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. Він зазначав, що Варшава очікує на передачу Україні близько 100 танків від європейських партнерів. Водночас Моравецький натякнув, що Польща може надати Україні танки Leopard і без згоди Німеччини.

Загалом уже утворена міжнародна коаліція держав, які мають ці танки на озброєнні та готові надати частину з них ЗСУ. Україна хоче зібрати танкову бригаду із Leopard. Тепер справа за Берліном.

Західні партнери активно чинять тиск на Німеччину в цьому питанні. За даними німецьких ЗМІ, невдоволення зростає і в Соціал-демократичній партії – політсилі канцлера Олафа Шольца.

Шольц же наголошував, що Німеччина координуватиме такі дії з союзниками і не піде на постачання Leopard самостійно. З’являлася інформація, що канцлер Німеччини начебто готовий поставити Україні бойові танки Leopard за умови, якщо США погодяться надати танки Abrams.

Певну надію на активізацію допомоги Берліну дає призначення соціал-демократа Бориса Пісторіуса новим міністром оборони ФРН. Як зазначає агентство Bloomberg, він, ймовірно, буде готовий проводити більш агресивну військову політику проти Росії, ніж його попередниця Крістіне Ламбрехт.

Після офіційного вступу на посаду Пісторіус назвав ключовими пріоритетами своєї роботи зміцнення збройних сил Німеччини (Бундесверу) і подальшу підтримку України.

Україна та її союзники очікують, що питання поставок Leopard 2 все ж вирішиться 20 січня на зустрічі Рамштайн-8. За прогнозом міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, про відправку танків оголосять кілька країн. А загальна кількість наданої бронетехніки сягне сотень одиниць.

Танки Abrams та далекобійні ракети

Ще один момент – вагання США щодо поставок для ЗСУ американських бойових танків M1 Abrams та далекобійних ракет ATACMS дальністю до 300 км.

За даними американського телеканалу CNN, хоча у Вашингтоні публічно підтримують рішення союзників щодо танків, проте адміністрація Джо Байдена аналогічне рішення поки що не ухвалювала. У Пентагоні запевняють, що причина – не в побоюваннях ескалації у відносинах з Росією чи ризиків потрапляння до РФ сучасного американського озброєння. Занепокоєння США викликає складність експлуатації та обслуговування Abrams, і чи підійде 70-тонний танк українській армії.

– Танк Abrams – дуже складна техніка. Вона дорога, на ній важко тренуватись. У танка реактивний двигун… Це не найпростіша в обслуговуванні система, – пояснив у коментарі журналістам заступник міністра оборони США Колін Каль, якого цитує агентство AP.

Аналогічно США зараз не планують відправляти в Україну далекобійні ракети ATACMS.

– Ми вважаємо, що українці можуть змінити динаміку на полі бою та досягти ефекту, якого вони прагнуть, щоб витіснити росіян, без ATACMS… Ми вважаємо, що існують інші можливості, – наголосив Колін Каль.

Він не став прямо відповідати на запитання, чи стурбовані США тим, що Україна може використовувати системи більшого радіусу дії, як-от ATACMS, для нанесення ударів по території РФ. При цьому Колін Каль наголосив, що політика США не дозволяє завдавати ударів по РФ.

Водночас він не виключив, що в майбутньому Вашингтон може переглянути свою позицію щодо ракет. Ймовірно, як проміжний варіант США вирішили надати високоточні боєприпаси GLSDB.

Чого очікувати від Рамштайну-8: оцінки експертів

Як пояснив у коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олег Жданов, країни-учасниці Рамштайну 20 січня погодять ті списки озброєння, які вже попередньо анонсували.

– Фактично перелік зброї ми всі знаємо: той, який оголосив наш головнокомандувач (Валерій Залужний, – Ред.) напередодні Нового року в одному з інтерв’ю. І те, що пообіцяли країни, які заявили про свої наміри передати нам зброю. Я думаю, що це буде просто винесення остаточного рішення стосовно передачі, кількості, термінів і хто, скільки та якого озброєння нам передає, – зазначив Жданов.

Експерт уточнив, що йдеться про танки, бойові броньовані машини, артилерію та засоби ППО.

А керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі Фактам ICTV звернув увагу на те, що напередодні зустрічі партнери України встановили високу планку, анонсувавши поставки Patriot, бронемашин Bradley та Marder, танків. На думку експерта, під час Рамштайну-8 обговорюватимуться три ключові питання:

буде затверджено рішення про постачання танків, зокрема Leopard 2;

буде офіційно підтверджено надання бронетехніки;

посилення протиповітряної оборони України.

– Я думаю, що буде оголошено рішення про надання додаткових систем ППО: тих, які ми вже експлуатуємо, як NASAMS та IRIS-T. Але так само очікується рішення Франції та Італії про передачу комплексів далекого радіусу дії SAMP-T. Ось цьому буде присвячено Рамштайн, і я думаю, що варто очікувати на хороші новини для нас, – заявив Мусієнко.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що буде розширена співпраця щодо передачі Україні сучасних зенітно-ракетних комплексів, як-от Patriot та SAMP-T.

– Я не виключаю, що буде розширено номенклатуру ракетного озброєння, безпосередньо GLSDB. Це нові боєприпаси для M142 HIMARS та РСЗВ M270. І звісно, залишається дуже важлива проблематика – це логістика, яка не дозволяє забезпечувати постачання великої кількості боєприпасів та техніки в максимально стиснуті терміни. Тому будуть вирішувати і питання логістики, – розповів Коваленко.

Факти ICTV окремо поцікавилися у військових експертів, як, на їхню думку, може вирішитися питання з постачанням танків. А також чи можливий прогрес у питанні надання ракет ATACMS та бойових літаків.

• Танки

Щодо танків експерти вважають, що це питання остаточно вирішиться саме 20 січня.

– Я вважаю, що ця зустріч може стати основним майданчиком для того, щоб Німеччина вже нарешті вирішила: чи дає вона зелене світло на передачу Україні танків Leopard 2. Мені здається, що Німеччина все ж таки уже готова давати дозвіл. Тому на Рамштайні в першу чергу очікую саме такої заяви від Олафа Шольца, – заявив Олександр Коваленко.

А Олександр Мусієнко вважає, що рішення Берліна “вже практично готове” і, швидше за все, “буде для нас позитивним”.

– Докладаються надзвичайно великі зусилля і з боку України, і з боку США, і з боку багатьох європейських країн, аби канцлер Олаф Шольц ухвалив позитивне рішення. Зараз відбуваються зміни в Міністерстві оборони Німеччини. Прийшов новий міністр оборони Пісторіус, який у принципі виступав за розширення надання зброї Україні. Його називають “яструбом” у лавах соціал-демократів. Тому я думаю, що можна взагалі розраховувати на збільшення військової допомоги з боку ФРН, – зазначив Мусієнко.

• Ракети ATACMS

Усі опитані Фактами ICTV експерти переконані, що рішення про надання далекобійних ракет ATACMS навряд чи буде ухвалено.

Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що 20 січня може бути якась несподіванка в цьому питанні, хоча це й дуже сумнівно.

– Судячи із заяв Пентагону, ведуться переговори про надання нам ракетного озброєння дальністю 300 км і більше. Можливо, буде така несподіванка, але маловірогідно, – заявив він.

Олександр Коваленко також вважає, що про ATACMS “поки що зарано говорити”.

– Мені здається, що Білий дім не ухвалив остаточного рішення. Тому поки буде перехідний період з (високоточними боєприпасами, – Ред.) GLSDB, які вражають ціль на 150-160 км. А більш суттєвої ракетної зброї треба очікувати вже не стільки від США, скільки від Великої Британії. Нагадаю, в грудні міністр оборони Британії Бен Воллес заявляв, що вони готові надавати Україні ракети авіаційного базування Storm Shadow, які мають відстань знищення об’єктів до 250 км та бойову частину 450 кг вибухової речовини, – пояснив Коваленко.

Він уточнив, що Storm Shadow – це досить серйозна зброя, але її ще потрібно буде інтегрувати на українську авіацію: винищувачі МіГ-29 та Су-27. Однак це не повинно стати проблемою для ЗСУ, оскільки українські військові вже мають успішний досвід інтеграції протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM.

Коваленко додав, що Лондон зазвичай значно швидше надає згоду на передачу Україні тієї чи іншої номенклатури озброєння, аніж будь-яка інша країна.

Олександр Мусієнко ж зазначив, що питання ATACMS “повернулося зараз на порядок денний з ініціативи української сторони”.

– Ці ракети для нас дуже важливі, вони б нам дали можливість нищити військову інфраструктуру і багато військових об’єктів російських військ на окупованих територіях, зокрема в окупованому Криму. І це не дозволило б їм підготуватися до будь-якого наступу звідти, – поінформував експерт.

За словами Мусієнка, навряд чи під час Рамштайну-8 будуть позитивні рішення щодо ATACMS. Водночас експерт не виключає, що США можуть надати ці ракети в наступних пакетах допомоги.

• Бойові літаки

Так само військові експерти не очікують від зустрічі 20 січня якихось оголошень щодо надання Україні сучасних західних винищувачів.

На думку Олександра Мусієнка, наша держава може отримати далекобійні ракети навіть швидше, ніж літаки.

– Ракети дальнього радіусу дії ми можемо отримати швидше, ніж літаки. На літаках потрібно навчатися, це може затягнутися. Ніхто не знімає цього питання, але воно все ж таки ще на стадії переговорів. А от ракети – це те, що ми могли би отримати набагато швидше. Наші військові вже навчені користуватися системами HIMARS. Залишилося тільки потренуватися завдавати ударів на 300 км, – повідомив військовий експерт.

Не очікує зрушення щодо літаків і Олег Жданов. На його думку, питання щодо надання ЗСУ винищувачів та далекобійних ракет буде вирішуватися окремо.

Як нова зброя вплине на перебіг війни

Як розповів Фактам ICTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, нове озброєння, яке Україна отримає після зустрічі Рамштайн-8, допоможе вирішити два завдання:

1. Отримання систем ППО не дозволить ворогові зруйнувати українську енергетику та загалом критичну інфраструктуру.

– Додаткові батареї Patriot та інші засоби, такі як SAMP-T, або додаткові NASAMS, посилять наші шанси і, відповідно, розбивають намагання Росії влаштовувати терор та знищувати нашу енергетику. Тобто це захист цивільної інфраструктури, і військової теж, – наголосив Мусієнко.

2. Нова бронетехніка, артилерія й танки дозволять Збройним силам України здійснювати маневрову активну оборону, тобто оборонятися, завдаючи військам РФ максимальних уражень. Крім того, українські воїни зможуть готувати підґрунтя для переходу до атак і контрнаступальних дій навесні 2023 року.

Військовий експерт Олег Жданов також виділив дві сфери, де стане в нагоді нове озброєння. Перша – це закриття українського неба.

– Це не означає, що ми одноразовою якоюсь дією можемо закрити. Ні, закриваємо небо – це поняття, розтягнуте в часі. І з кожним новим комплексом щільність засобів ППО та ПРО зростає, вірогідність збиття ракет зростає. Ось що включає в себе поняття “закриваємо небо”. Тож ми продовжуємо закривати небо, – уточнив він.

Друга сфера – це фронт і протистояння навалі російських мобілізованих. Жданов пояснив, що керівництво РФ вдалося “до сталінського принципу”, згідно з яким “кількість може перерости в якість”. Саме тому РФ не рахується з втратами, а путінські солдати йдуть на штурм та в наступи по трупах загиблих окупантів.

За словами експерта, ЗСУ можуть протиставити цьому сучасне західне озброєння.

– На фронті в нас зараз постає величезна проблема – це кількісний склад російської армії… Єдиний спосіб для нас подолати цю проблему – збільшення сучасного технологічного озброєння в лавах ЗСУ. Сучасне залізо перемагає кількість, завжди так було. Тому для нас дуже й дуже важливо, щоб ми впевнено перемагали кількість російських військ, яку вони виставляють сьогодні на лінії фронту, – додав Жданов.

А Олександр Коваленко звернув увагу, що після отримання від США снарядів GLSDB українські захисники зможуть завдавати ударів по глибоких тилах ворога, на відстані до 150-160 км. Дальність пуску GLSDB удвічі перевищує дальність снарядів GSMLR, які є в активі Збройних сил України для систем HIMARS та M270.

– Ми будемо мати більше засобів здійснювати тиск на позиції російських окупантів. А також завдавати ударів уже не в передовій тиловій зоні, а в глибокому тилу, тобто 150-160 км, – заявив Коваленко.

Експерт додав, що такі удари можуть значно порушити логістику окупантів та матеріально-технічне забезпечення їхніх підрозділів. І це може зруйнувати можливості армії РФ щодо довгострокової оборони.

Джерело: Міністерство оборони США, NBC News