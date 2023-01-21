Січень, 21 в 7:04

Російський ворог щодня зазнає чималих втрат на війні, через що просто усі лікувальні заклади на окупованих територіях просто забиті пораненими окупантами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ,

Так, відомо, що понад 300 поранених загарбників знаходяться на лікуванні тільки у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області.

Зараз дивляться Проте лікарень не вистачає, тому у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області під польові шпиталі обладнують дитячі садочки. У центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози Генічеського району Херсонської області окупанти замінили усіх лікарів – там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ. Схожа ситуація у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено. Читайте У Криму РФ мобілізує навіть тих, хто має бронь – Генштаб Також у Генштабі повідомили, що наша авіація впродовж минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та чотири – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів окупантів. Наші воїни збили два розвідувальні безпілотники Орлан-10 та Мерлін-ВР. Крім того, артилеристи ЗСУ завдали вогневих ударів по пунктах управління та двох районах зосередження і складу боєприпасів окупантів. Читайте У Бердянську окупанти облаштували ще три військові шпиталі через втрати – Генштаб

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