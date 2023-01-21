Январь, 21 в 7:04

Российский враг ежедневно терпит немалые потери на войне, из-за чего все лечебные заведения на оккупированных территориях просто забиты ранеными захватчиками.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ,

Так, известно, что более 300 раненых захватчиков находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

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Однако больниц не хватает, поэтому во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области под полевые госпитали оборудуют детские сады.

В центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы Генического района Херсонской области оккупанты заменили всех врачей — там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск.

Похожая ситуация в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено.

Также в Генштабе сообщили, что наша авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре — по позициям его зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Наши воины сбили два разведывательных беспилотника Орлан-10 и Мерлин-ВР.

Кроме того, артиллеристы ВСУ нанесли огневые удары по пунктам управления и двум районам сосредоточения и состава боеприпасов оккупантов.