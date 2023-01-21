РФ зменшила кількість ракетоносіїв, але напоготові 36 Калібрів – Гуменюк

Січень, 21 в 11:12

На сьогодні РФ утримує у Чорному морі на бойовому чергуванні 11 кораблів, зокрема п’ять ракетоносіїв, один з яких – підводний.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Трохи змінилася кількість ракетоносіїв. Тобто, якщо напередодні їх було шість, наразі п’ять – один підводний човен зайшов в пункт базування. Це може свідчити, ймовірно, про якісь проблеми: або реагування на шторм, або необхідність переспорядження, – пояснила вона.

За її словами, загальний залп наразі оцінюється в 36 Калібрів, які напоготові, а загальне угруповання складається з 11 кораблів.

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