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Факти / Україна

РФ зменшила кількість ракетоносіїв, але напоготові 36 Калібрів – Гуменюк

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Крилата ракета Калібр
Фото: Depositphotos

На сьогодні РФ утримує у Чорному морі на бойовому чергуванні 11 кораблів, зокрема п’ять ракетоносіїв, один з яких – підводний.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Трохи змінилася кількість ракетоносіїв. Тобто, якщо напередодні їх було шість, наразі п’ять – один підводний човен зайшов в пункт базування. Це може свідчити, ймовірно, про якісь проблеми: або реагування на шторм, або необхідність переспорядження, – пояснила вона.

За її словами, загальний залп наразі оцінюється в 36 Калібрів, які напоготові, а загальне угруповання складається з 11 кораблів.

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– Тобто небезпека ракетного обстрілу зберігається, – додала Гуменюк.

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