Санкції США проти ПВК Вагнера та результати Рамштайну: що відбувається на 332-й день війни (онлайн)

Без Leopard, але з бронетехнікою: у Німеччині 20 січня завершилось засідання Контактної групи з оборони України, більш відомої, як Рамштайн.

За підсумками стало відомо, що Україні нададуть чимало військової техніки, зокрема засоби ППО та бронемашини.

Наприклад, Польща заявила, що передасть Україні бойові машини піхоти та танки Т-72, а Нідерланди відправлять дві пускові установки системи Patriot.

Протягом 20 січня Повітряні сили ЗСУ збили два російські безпілотники Мерлин-ВР і Орлан-10.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна отримає можливість для контрнаступу навесні.

Мінфін США визнає російську ПВК Вагнера міжнародною злочинною організацією і запровадить проти неї та її союзників нові санкції наступного тижня, повідомив представник Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі.