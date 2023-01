Західні держави мають влаштувати бойкот німецьким автомобілям, поки Німеччина не погодиться передати Україні танки.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав британський економіст Тімоті Еш, що спеціалізується на країнах, які розвиваються, у Європі, Африці та на Близькому Сході.

The West should boycott purchases of German cars until Berlin takes Europe’s security seriously and agrees to supply tanks to Ukraine. https://t.co/88rxgz0mIm

— Timothy Ash (@tashecon) January 20, 2023