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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Санкції США проти ПВК Вагнера та результати Рамштайну: що відбувається на 332-й день війни (онлайн)

Санкції США проти ПВК Вагнера та результати Рамштайну: що відбувається на 332-й день війни (онлайн)

Без Leopard, але з бронетехнікою: у Німеччині 20 січня завершилось засідання Контактної групи з оборони України, більш відомої, як Рамштайн.

За підсумками стало відомо, що Україні нададуть чимало військової техніки, зокрема засоби ППО та бронемашини.

Наприклад, Польща заявила, що передасть Україні бойові машини піхоти та танки Т-72, а Нідерланди відправлять дві пускові установки системи Patriot.

Протягом 20 січня Повітряні сили ЗСУ збили два російські безпілотники Мерлин-ВР і Орлан-10.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна отримає можливість для контрнаступу навесні.

Мінфін США визнає російську ПВК Вагнера міжнародною злочинною організацією і запровадить проти неї та її союзників нові санкції наступного тижня, повідомив представник Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі.

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00:50 - 21 січня

Західні держави мають влаштувати бойкот німецьким автомобілям, поки Німеччина не погодиться передати Україні танки.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав британський економіст Тімоті Еш, що спеціалізується на країнах, які розвиваються, у Європі, Африці та на Близькому Сході.

– Захід повинен бойкотувати купівлю німецьких автомобілів доти, доки Берлін серйозно не поставиться до безпеки Європи і не погодиться постачати танки в Україну, – написав він.

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00:28 - 21 січня

Польща ухвалила рішення про постачання в Україну бойових машин піхоти та танків Т-72. Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак, повідомляє Міноборони Польщі.

– Для України будуть бойові машини піхоти та танки Т-72. Ми можемо забезпечити польські ЗС еквівалентом. Вже є танки К-2 та гаубиці K-9, цього року буде ще постачання. Будуть HIMARS і танки Abrams, – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Польщі вважає, що проти України можуть здійснити ще одну атаку, тому потрібно підтримати нашу країну військовою технікою для захисту мирних жителів.

– Очільник Кремля хоче відновити імперію зла. Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати Україну, щоб війна не перекинулася на територію НАТО, – переконаний він.

Блащак анонсував, що Польща до кінця березня надасть озброєння та навчить українських військових у масштабі до рівня бригади.

 

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