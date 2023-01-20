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Факти / Україна

Існує загроза удару РФ з підводних човнів: Гуменюк пояснила, у чому небезпека

Валентина Летяк, редакторка стрічки
калібр

Росія продовжує утримувати у Чорному морі шість ракетоносіїв, зокрема два підводних. Небезпека полягає у тому, що пуски Калібрів з підводних човнів нашій ППО складніше виявляти, заявила в ефірі телемарафону керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Наявність корабельного угруповання свідчить про готовність росіян до нанесення ракетного удару. Буде він точковий чи масований – залежить від стратегії ворога. Наразі ми також спостерігаємо, що через шторм є певна ротація корабельного складу, але ракетоносії залишаються на місці. Серед ракетоносіїв є два підводних човни, а це свідчить про те, що пуск з них дещо ускладнює виявлення протиповітряною обороною самого старту ракет, – пояснила вона.

Тому, за її словами, є певне напруження і не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Фото: Оперативне командування Південь

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